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    首頁　>　臺北市

    蔣萬安仍辦雙城論壇！林延鳳：未來審預算改和其他國際城市交流

    蔣萬安執意舉辦雙城論壇，林延鳳（前）痛批是在走馬英九的親中路線。（資料照）

    蔣萬安執意舉辦雙城論壇，林延鳳（前）痛批是在走馬英九的親中路線。（資料照）

    2024/12/12 19:28

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2024台北上海雙城論壇將在17日登場，只是共軍持續侵擾台灣的海空域，導致兩岸情勢依舊緊張，但台北市長蔣萬安仍決定不停辦。對此，民進黨台北市議員林延鳳痛批，蔣萬安是熱臉貼中共的冷屁股，更直言「就是在走馬英九的親中路線，完全忽視台灣主流民意。」

    林延鳳今於臉書粉專上表示，蔣萬安這次無視中共軍演擾台，也不顧當年的承諾執意舉辦雙城論壇，「根本是換了位置就換腦袋。」更提到蔣萬安為了自己的面子，不惜拿熱臉貼中共的冷屁股，「就是在走馬英九的親中路線，完全忽視台灣主流民意。」

    林延鳳指出，陸委會的說明已經善意提醒北市府，應考慮整體政治氛圍評估是否適合舉辦，但蔣萬安還積極爭取硬要辦。因此，林延鳳認為，屆時台灣若有被中國矮化，或穿小鞋的狀況發生，當然要由蔣萬安負責，「不要每次遇到爭議只想攬功卻不願承擔。」

    林延鳳說明，當年舉辦雙城論壇的原意是「兩國間城市的市政交流」，沒有一定只能跟上海，且檢視過往雙城論壇簽訂的備忘錄，實質上對台北市的效益、讓市民有感的卻是少之又少，「最後淪為交際跟政治包裝。」

    最後，林延鳳呼籲，應讓台北市增加與國際上更進步的城市交流。因此未來在審查預算時，不排除設立但書要求北市府停辦上海雙城論壇，改與其他國際城市交流，「讓預算花的更有效益，相信多數市民會同意。」

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