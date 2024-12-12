為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    強迫升大份？她控寧夏夜市攤販惡行 釣出網友訴苦

    網友抱怨，在寧夏夜市購買某家的豆乳雞時，對方擅自將餐點換成大份。（資料照）

    網友抱怨，在寧夏夜市購買某家的豆乳雞時，對方擅自將餐點換成大份。（資料照）

    2024/12/12 20:18

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市有各種小吃，吸引大量民眾與觀光客品嚐。近日網友抱怨，在北市寧夏夜市購買某家攤販的豆乳雞時，對方不斷開黃腔，還擅自將餐點換成大份，且食物全都是冷的，讓她不禁怒罵「真的不想再去寧夏夜市了」。文章曝光後，釣出一票曾踩雷的網友。

    近日某網友在Dcard發文分享，小時候跟家人來台北玩時，總是會去寧夏夜市，因此一直都很喜歡那裡，然而最近她遇到一家「很雷」的攤販，讓她不禁怒罵「真的不想再去寧夏夜市了」。原PO透露，當時她看到一位阿伯在賣豆乳雞，並且對方不斷強調很好吃，於是決定嘗試。

    然而，在購買過程中，對方不斷開黃色笑話，並在結帳時，擅自將小份餐點換成大份的，原PO當下反應，對方竟裝沒事說「哎唷沒關係啦，來260元」。並且她拿到食物後發現，全部都是冷的。

    被指控的店家受訪回應，買大份比較划算，有加量，對方有說好，才換成大份。

    文章曝光後，網友紛紛留言，「檢舉吧」、「我會堅持不付錢，我買小份憑什麼給我亂升值大份的？就是在騙人的不是嗎？這樣只會有更多受害者而已」、「寧夏夜市很多外國觀光客必逛欸，丟台灣人的臉，強迫推銷還難吃？這種店家不應該繼續經營下去」、「感謝避雷」。

    另外，不少網友也分享購買這家攤販的經驗，「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份，直接幫你包好要錢，重點雞心又小又乾又硬還是冷的，真的發瘋到不行」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播