強迫升大份？她控寧夏夜市攤販惡行 釣出網友訴苦

網友抱怨，在寧夏夜市購買某家的豆乳雞時，對方擅自將餐點換成大份。（資料照）

2024/12/12 20:18

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣夜市有各種小吃，吸引大量民眾與觀光客品嚐。近日網友抱怨，在北市寧夏夜市購買某家攤販的豆乳雞時，對方不斷開黃腔，還擅自將餐點換成大份，且食物全都是冷的，讓她不禁怒罵「真的不想再去寧夏夜市了」。文章曝光後，釣出一票曾踩雷的網友。

近日某網友在Dcard發文分享，小時候跟家人來台北玩時，總是會去寧夏夜市，因此一直都很喜歡那裡，然而最近她遇到一家「很雷」的攤販，讓她不禁怒罵「真的不想再去寧夏夜市了」。原PO透露，當時她看到一位阿伯在賣豆乳雞，並且對方不斷強調很好吃，於是決定嘗試。

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然而，在購買過程中，對方不斷開黃色笑話，並在結帳時，擅自將小份餐點換成大份的，原PO當下反應，對方竟裝沒事說「哎唷沒關係啦，來260元」。並且她拿到食物後發現，全部都是冷的。

被指控的店家受訪回應，買大份比較划算，有加量，對方有說好，才換成大份。

文章曝光後，網友紛紛留言，「檢舉吧」、「我會堅持不付錢，我買小份憑什麼給我亂升值大份的？就是在騙人的不是嗎？這樣只會有更多受害者而已」、「寧夏夜市很多外國觀光客必逛欸，丟台灣人的臉，強迫推銷還難吃？這種店家不應該繼續經營下去」、「感謝避雷」。

另外，不少網友也分享購買這家攤販的經驗，「我跟朋友也被這間強迫消費過，雞心小份老闆硬要跟你聊天，講一講就突然變大份，直接幫你包好要錢，重點雞心又小又乾又硬還是冷的，真的發瘋到不行」。

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