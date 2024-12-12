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    專勤隊女科員拿警槍瞄準同仁？ 移民署：懲處追究

    移民署。（資料照）

    移民署。（資料照）

    2024/12/12 20:00

    首次上稿 15:41
    更新時間 20:00

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    借警槍來玩！移民署專勤隊女科員「玩槍」監視器畫面曝光

    〔記者王冠仁／台北報導〕移民署台北市專勤隊周姓女科員在專勤隊駐地遇到台北市警局保安警察大隊黃姓警員，見到警方新款90手槍相當好奇，借來把玩。有媒體報導指出，周姓女科員拿著手槍對準值班台同仁，引發爭議。移民署今天說，經與警方共同查證駐地監視器影像，周員並沒有拿槍瞄準同仁，但行為已違反勤務紀律，將追究行政違失及幹部督導不周責任，並加強教育訓練。

    北市警保安警察大隊上月21日查獲一名越南籍失聯移工，黃姓警員與同事將移工載往台北市專勤隊，周姓女科員與同事在專勤隊駐地與黃員「巧遇」，周員發現黃姓警員配戴新型90手槍，一時好奇，詢問是否能「借看一下」。黃員同意後將手槍交給周員，但周員被指控居然拿著手槍對準值班台同仁，引起爭議。

    移民署指出，當日周員確實有向警方借拿手槍，但經會同警方共同查證駐地影像，當時槍枝已先卸下彈匣，且持槍之槍口向下，絕無瞄準值班台同仁。

    此外，事發當日專勤隊長針對周嚴厲斥責與告誡，且相關人員行為已違反勤務紀律，後續將追究其行政違失及幹部督導不周責任，並將加強教育訓練。

    移民署強調，此案對台北市警方造成困擾深感抱歉，執勤紀律與用槍安全是勤務單位命脈，將記取教訓，強化同仁安全槍械使用觀念，並持續精進常年訓練，以確保勤務安全。

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