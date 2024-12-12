前立委謝啟大涉誹謗同黨楊世光詐財 3月刑二審改判無罪

台北地院認定謝啟大未經合理查證即散布不實，有誹謗意圖與故意，依散布文字誹謗罪將她判處3月有期徒刑，可易科罰金9萬元；高等法院二審今逆轉，改判謝啟大無罪確定。（資料照）

2024/12/12 11:14

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員謝啟大，去年8月28日在有29名成員的「新黨第10屆黨代表通訊錄」LINE群組內，發文指責曾代表新黨參選2020年總統大選的楊世光：「以幫忙炒股票方式騙錢」，害她朋友被騙失金350萬元，楊世光認為是遭詐團冒名，謝未合理查證就罵人，楊自訴控告謝啟大涉嫌妨害名譽；台北地院今年3月認定謝啟大未經合理查證而散布不實，有誹謗的意圖與故意，依散布文字誹謗罪將她判處3月徒刑，可易科罰金9萬元；高等法院二審今逆轉，改判謝啟大無罪確定。

謝啟大亦反控楊世光涉誣告，一審、二審皆判楊無罪，須符合刑事妥速審理法的上訴理由，才可上訴。

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判決指出，謝啟大於去年8月於新黨代表的LINE群組中，發文指出「楊世光在台灣又以公開幫助他人炒股票方式，讓投入的錢無法拿回！」指出她的翁姓朋友由楊指導買賣股，匯款2次共350萬元至楊操作的的炒股帳戶，卻拿不回本金和利潤，請謝幫忙向楊討；還稱楊在中國已經被追訴「以幫忙炒股票方式騙錢」。

楊世光認為謝啟大的指控子虛烏有，他的財經專業光環遭人冒名行騙，「金錢爆-楊世光」、「財經楊老師」等假投資、真詐財群組亦是如此，媒體多有報導，翁姓被害人被騙和他根本無關，謝啟大未向他查證，也未問過檢警，就公然散布指責他詐財，貶損他人格名譽，因此提告誹謗。

謝啟大辯稱，若非楊和其團隊所為，在她發言後，楊本應立即與翁聯繫、合理說明，並協同追查冒名行騙者，楊卻1個多月毫無作為，她認為楊縱容詐欺犯罪，自認在群組發言內容均屬有據，並非明知不實。

一審北院法官認定，謝啟大未查證確認該投資群組是否真為楊世光主持，依她的智識、社會經驗，理當知道LINE的使用規則並非實名制，謝也可以建議翁報警查明，或打165反詐騙專線查證。但謝卻捨此不為，僅依翁的說詞就公開指責楊，未經過合理查證，客觀上無從推認「金錢爆-楊世光」、「財經楊老師」就是楊世光，謝輕率發言指摘，使新黨群組成員得以閱覽，認定謝啟大有誹謗的意圖與故意，量處3月徒刑。

謝啟大上訴二審，高院今逆轉認定，改判謝啟大無罪確定。

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