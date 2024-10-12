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    下週水氣通過時間曝 10/19後「真正感受變冷」

    未來降雨趨勢及天氣。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢及天氣。（氣象署提供）

    2024/10/12 19:34

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    週日持續好天氣 山區午後防大雨

    〔記者吳亮儀／台北報導〕下週六（19日）後要換長袖了！中央氣象署預報，下一波東北季風將在19日報到，之後溫度會逐漸下降「會真正感受到變冷了」，不過實際的強度和影響時間仍要更接近時再觀察。

    氣象署預報員張竣堯說，明天（13日）仍是吹偏東風的環境，各地多雲到晴，僅東北部地區有局部短暫雨，南部地區和中部山區有局部大雨發生機率。下週一（14日）則以午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

    張竣堯指出，下週二（15日）到下週五（18日）會有一小波水氣通過台灣，基隆北海岸、東半部地區和大台北山區有局部短暫雨，下週二當天，大台北地區也有零星短暫雨，但溫度都仍算是溫暖。

    「下週六另一波東北季風報到，之後溫度會逐漸下降，會真正感受到冷」，張竣堯說，下週六當天東北季風南下，一開始北部會先降溫1度到2度，中南部白天仍有31度到32度，但入夜後溫度開始下降。真正會感受到有冷意，會是下週六之後了，但這波東北季風的強度和影響時間，要等到時間再靠近一點才會比較清楚。

    張竣堯也提醒，明、後兩天的清晨中南部地區會有局部霧或低雲影響能見度，行車及交通往返要多加注意。

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