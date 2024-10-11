無車日騎YouBike公然違規挨罰 蔣萬安道歉了！

台北市長蔣萬安騎YouBike，在人行道及行人穿越道上。（記者楊心慧翻攝）

2024/10/11 20:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安日前響應國際無車日拍影片，竟違規騎在人行道及行人穿越道上，遭台北市交通大隊開罰800元，除已繳納罰鍰，蔣萬安也在IG、臉書限動發文道歉，表示前陣子響應通勤上班，乘騎YouBike時卻無意中違規，實在很抱歉，他也想藉此機會，和大家複習正確的自行車騎乘觀念。

台北市議員黃瀞瑩今天質詢指出，台北市長蔣萬安日前響應國際無車日拍影片，竟違規騎在人行道及行人穿越道上。交通局長謝銘鴻說，蔣萬安已繳納800元罰鍰，這也是很好的案例，能夠來提醒市民騎乘自行車規範。

蔣萬安表示，他在無意中違規，實在很抱歉，除主動繳交罰鍰，也想以此機會和大家一起複習正確的自行車騎乘觀念，過馬路時有自行車穿越道才可騎行；過馬路時行人穿越道請牽行、勿騎行；行駛於人車共道之人行道，應禮讓行人。

蔣萬安強調，有過則改，當天錯誤示範的影片已下架，享受綠運輸，也一定要遵守交通規則。

台北市長蔣萬安騎YouBike，在人行道及行人穿越道上。（記者楊心慧翻攝）

蔣萬安於IG限動道歉。（取自蔣萬安IG）

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