京華城停工否北院要市府自行決定 游淑慧：盡快偕土木技師勘驗

京華城都更案工地大景。（資料照，記者田裕華攝）

2024/10/11 20:28

〔記者楊心慧／台北報導〕京華城容積獎勵弊案，法院日前裁准扣押京華城土地，北市府7日發函法院確認京華城是否要停工，北院今午回文請北市府「自行依職權卓處」，市議員建議，後續可依據議會提案或若北檢起訴而停工，下週應盡快偕同土木技師公會進場勘驗，而不是毫無作為。

台北市建管處今表示，下午已收到法院來文，內文指出「來函所詢之系爭土地其上建物是否繼續動工、動工之限制、範圍等，並非本院裁定之事項，請貴府自行依職權卓處。」但因還有詢問地檢署，待地檢署回覆後，再一併考量後續處理方式。

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京華城專案調查小組召集人、國民黨北市議員游淑慧表示，她之前就和蔣市府說不需問法院，法院根本不會裁定跟回覆，她認為接下來市府要思考，若議會要求停工的提案通過，及若北檢起訴此案，是否就要停工，畢竟已有依據，現階段還需確認工程的安全，包含施工到什麼情況可停工。

游淑慧指出，市府要做法律及相關策略的研議，而非去問誰，北市府有裁量權，若要確保不會引起國賠及訴訟，就是依據議會提案或北檢起訴來停工，即便未來有訴訟也不用怕，目前最重要的是，下週應盡快偕同土木技師公會進場勘驗，而不是毫無作為。

民進黨北市議員簡舒培表示，蔣萬安於本月8日施政報告時，被她問到依《建築法》如市府不予施工勘驗，單位繼續施工就可勒令停工，為何還要再詢問北院？當下蔣最後說出，後續若京華城未報勘驗繼續違法施工，就會依法勒令停工，因此接下來大家就看蔣萬安的魄力，若無作為就是軟弱。

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