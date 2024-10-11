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    首頁　>　臺北市

    蔡英文國慶曬照裁掉陳水扁？蔡辦：刻意誤導不符事實

    前總統陳水扁、蔡英文應邀出席國慶大會，兩人比鄰而坐交談。（記者方賓照攝）

    前總統陳水扁、蔡英文應邀出席國慶大會，兩人比鄰而坐交談。（記者方賓照攝）

    2024/10/11 18:19

    〔記者陳政宇／台北報導〕前總統蔡英文、陳水扁昨天首度以卸任總統身分出席國慶大會，有媒體報導指稱，蔡英文會後於臉書分享照片卻裁掉陳水扁。蔡英文辦公室今（11）日澄清，蔡英文的IG和Threads等社群平台仍可見與陳水扁互動照片，特定媒體刻意誤導及過度渲染炒作，與事實不符，實屬遺憾。

    國慶籌備委員會循例邀卸任元首及官員政要出席。陳水扁昨天一早拄著拐杖，成為中央貴賓區首位到場的卸任總統，蔡英文抵達後特別握手致意，兩人比鄰而坐，觀禮時交談頻繁，點頭、笑容滿面；蔡英文也與座位周邊的外賓熱情招呼寒暄。

    會後，蔡英文在臉書發文說，不同政黨領袖一起參與國家慶典，代表台灣多元民主價值，也象徵國家團結一體的意義；感謝2300萬人民，這麼多年來，在大家的努力下，度過一次又一次的挑戰。她將以不同角色，與台灣人民和政府，一起堅持守護民主自由生活方式的理想。

    對於部分媒體報導照片裁切一事，蔡英文辦公室今說明，相關報導指涉未於社群刊載與陳水扁同框互動的照片，實屬訛誤；蔡英文所屬社群平台（IG、Threads）可見與貴賓互動的照片，特定媒體刻意誤導及過度渲染炒作，與事實不符，實屬遺憾。

    從蔡英文的IG、Threads等社群平台，可見與陳水扁（圖右）互動合影照片。（蔡英文辦公室提供）

    從蔡英文的IG、Threads等社群平台，可見與陳水扁（圖右）互動合影照片。（蔡英文辦公室提供）

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