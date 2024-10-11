柯文哲假帳案被傳喚作證 前市長室主任謝明珠辭眾望基金會董事

現任眾望基金會董事謝明珠今（11）日透過聲明表示，她辭任董事職務，基金會相關業務與她無涉。她也是首位辭去眾望基金會的董事。（資料照）

2024/10/11 19:40

首次上稿 17:19

更新時間 19:40

〔記者李文馨／台北報導〕台北地檢署除了追京華城弊案，也持續偵辦民眾黨主席柯文哲總統競選總部政治獻金假帳案，今天（11日）上午指揮調查局北機站約談民眾黨祕書長周榆修、發言人戴于文等10餘人作證。現任眾望基金會董事謝明珠發聲明辭任董事職務，基金會相關業務與她無涉。她也是首位辭去眾望基金會的董事。

身兼柯競總財務長、眾望基金會董座的柯文哲親信李文宗，涉犯違背職務收賄等罪已遭羈押禁見；檢廉8日傳喚作證的11人中，包括柯文哲市長辦公室前主任、眾望基金會董事謝明珠等人，謝明珠訊後請回。

謝明珠今天發出辭任書指出，她自本辭任書公開及送達日起，辭任財團法人台北市台灣眾望關懷基金會董事職務，此後財團法人台北市台灣眾望關懷基金會相關業務與她無涉，口說無憑，特立此書。

據了解，她早在9月就想請辭董事一職，只因考量與柯文哲的交情因此暫時延後；如今眾望董事長李文宗已被羈押禁見，基金會相關事務也皆為李文宗處理，謝明珠僅是個掛名董事，完全沒有參與運作，加上最近母親病重，每週都要往返嘉義照顧母親身心俱疲，因此辭掉董事一職。

現任眾望基金會董事謝明珠今（11）日透過聲明表示，她辭任董事職務，基金會相關業務與她無涉。她也是首位辭去眾望基金會的董事。（記者李文馨翻攝）

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