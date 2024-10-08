北市議員陳重文台智光案涉貪出庭辯「有我就會說有」 12/27宣判

涉貪北市議員陳重文（左）今出庭仍否認犯圖利罪。（記者溫于德攝）

2024/10/08 14:17

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉圖利監視器及光纖網路業者，收受台智光負責人李慶煌不正利益，向北市府施壓，要求提高警用監視器的預算，圖利自己321萬多元；檢方依貪污治罪條例中圖利罪、公司資本不實等罪將他起訴。台北地院今辯論終結，公訴檢察官直批陳拒認圖利罪屬犯後態度不佳，請求從重量刑；坦承相對輕罪的陳說「有我就會說有」，庭末定12月27日宣判。

陳重文庭後低調表示：「我相信司法會還我清白。」

案發後被羈押超過6個月都陳重文，日前聲請交保，北院1日評議後認陳已無勾串之虞，而電子鐐銬也可取代羈押來防逃，陳的不法所得為300多萬元，故裁定800萬元交保，限制出境出海8個月，限制住居於北投住處，並以電子鐐銬監控行蹤。

全案今辯結，陳重文依舊坦承相對輕罪如資本不實、偽造文書等；陳說，他今天早上8點（表定9時30分開庭）就到北院，「因為我有跟審判長允諾開庭我不會遲到」，至於他被控圖利罪部分，他否然犯罪，並指他可以理解康先生（同案被告立錡雲端公司負責人康立錡）就他自身利益部分做考量，但請審判長依證據判斷康的說詞有部分不是實話，因為他並未請康去簽約，也沒有請康去拿台智光的案子，「有我就會說有」，因此請北院可以針對真正的事實，進行公正的審判。

公訴檢察官林俊廷量刑時主張，今年3月14日陳重文被搜索、拘提時，立刻向記者表示是因為他監督警察局太認真而被報復，「司法迫害、政治追殺」，這就是陳的犯後態度，陳認為自己沒有犯罪，本案會被偵辦都是司法迫害與政治追殺，然從北院審理過程可知，本案就是民意代表違反利益衝突法，藉由成立公司轉包政府工程而謀取私利，「這就是圖利罪」，跟司法或政治迫害有何關係？

林俊廷進一步指出，審判過程中，陳重文企圖把其他議員一起拖下水，但其他議員並未像陳一樣，私下成立公司接案子再圖利自己；況陳如果願意悔改，應該勇於認罪並繳回犯罪所得，陳卻從頭否認犯罪到底（指圖利），以最廉價的司法迫害作為辯解，這就是陳的犯後態度，請求北院對他從重量刑。

陳重文委任律師呂俊杰解釋，陳擔任市議員的過程中清清白白，為了替社會謀福利，並積極捍衛弱勢的安全保護，努力的進行雲端建置工作；另依最高法院見解，陳認為被政治迫害、司法迫害，不能作為犯後態度的依據、參考，而屬於被告自身擁有的合法辯護權，也就是說，檢察官當庭已將被告的辯護權與犯後態度做連結，有違最高法院見解。

呂俊杰也請北院審酌刑事案件的宣判，必須達到毫無合理懷疑的確信，「不是只要過51％，或只是49％到51％心證的高度而已」，至於本案是否能夠達到毫無合理懷疑的確信，「我方認為顯然不足以達到」，不過北院若認定被告構成圖利罪行，也請給予從輕量刑的機會。

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