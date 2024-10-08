柯媽要求安插許芷瑜在柯文哲身邊 許淑華：柯去陶朱隱園都會帶她

民進黨台北市議員許淑華今天證實，過去她質詢在柯文哲市長室擔任隨行秘書的遠房親戚就是「橘子」許芷瑜。（記者何玉華攝）

2024/10/08 13:55

〔記者何玉華／台北報導〕檢廉持續偵辦京華城案追查金流，再爆出曾擔任柯文哲隨行秘書的「橘子」許芷瑜，可能扮演更重要的帳房角色，2020年曾爆料柯文哲安插遠房親戚進市府的議員許淑華今（8）日受訪證實所指就是許芷瑜，且在她參選立委跑行程遇到柯文哲時，常見許芷瑜就跟在柯的身邊。

許淑華2020年曾爆料柯文哲安插遠房親戚進入市府擔任機要職，原在市長室當實習生，後來轉進社會局當科員，痛批柯「內舉不避親」；柯文哲當時承認是遠房親戚，還說是「打雜的機要」。

後來有市府人員透露，該名機要是柯媽何瑞英安排入府，柯媽當時受訪稱「我哪有這麼厲害？」，並叫許淑華「嫁好老公就好」。而在今年京華城案爆發後，許淑華也說，柯文哲曾帶遠房親戚去過陶朱隱園，並建議檢調可以約談這個遠房親戚。

許淑華今天受訪證實當年所指的機要就是「橘子」許芷瑜；她說，市長室本來沒有實習生的位子，後來才有了實習生制度，放了很多大財團的孫子、兒子輩。有事務官看到「橘子」進進出出向她反映，她調閱資料後也在議會公開質詢，才輾轉知道是柯媽要求放在柯文哲身邊的。

許淑華表示，柯文哲市長室的實習生制度根本是財團子、孫輩的托兒所、育成中心，只要想來都接受，柯的目的就是要延攬企業與財團，尤其是民眾黨成立後、柯文哲有了參選總統的企圖，需要更多企業界的支持，從「5大弊案變5大案就是有蹊蹺」。

許淑華說，2023年參選立委時，柯文哲要參選總統，在選區跑行程遇到柯文哲時，「橘子」就跟在身旁；在京華城案今年爆發後，柯文哲被爆去陶朱隱園多次，就有市府的離職員工向她爆料說，柯文哲去陶朱隱園都會帶「橘子」，裡面講了什麼，「橘子」應該都很清楚。雖然早有示警建議檢調約談「橘子」，但檢調要查時，「橘子」已經出國。

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