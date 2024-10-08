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刺青男故意拿整包檳榔放轉盤 壽司郎：商譽受損將提告

壽司郎近日又遭奧客故意惡搞，一名刺青男子故意把整包檳榔放上壽司轉盤，讓台灣壽司郎今（8）日中午發出最新聲明稿，如果商譽受損將提告。（圖擷取自抖音、「台湾スシロー 台灣壽司郎」臉書粉專，本報合成）

壽司郎近日又遭奧客故意惡搞，一名刺青男子故意把整包檳榔放上壽司轉盤，讓台灣壽司郎今（8）日中午發出最新聲明稿，如果商譽受損將提告。（圖擷取自抖音、「台湾スシロー 台灣壽司郎」臉書粉專，本報合成）

2024/10/08 14:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名迴轉壽司店「壽司郎」近日又遭奧客故意惡搞，一名手紋刺青的男子不僅故意把整包檳榔放上壽司轉盤，甚至還讓同行者拍下整個過程的影片後，並上傳至短影音平台，脫序行徑引發網友撻伐。對此，台灣壽司郎今（8）日中午發出最新聲明稿，強調所有店鋪已完成全面清潔消毒，同時發布律師聲明稿，如果發現不正當消費行為屬實，將追究法律責任。

近日一段影片源自中國北京科技公司「字節跳動」（ByteDance）旗下的短影音平台「TikTok」（抖音國際版）在網上被瘋傳，只見一名身穿黑色T恤、手紋刺青的男子，與友人在壽司郎一同用餐時，刺青男疑似臨時起意想惡作劇，於是把整包檳榔放上迴轉台上的盤子，讓看著它隨著輸送帶逐漸遠去。影片曝光後，沒品行徑立即掀起大批網友齊聲撻伐，原PO眼見影片被炎上，已緊急刪除影片。

針對這起風波，台灣壽司郎8日中午發布聲明稿，指出所有店鋪收到這起消息後，已完成全面清潔消毒，並會全面加強人員巡視，確保用餐環境安全及衛生，請消費者安心。同時，台灣壽司也嚴正聲明，「未經允許之不正當消費行為若經發現屬實，本公司將採取法律行動追究相關責任，絕不輕忽不當之用餐行為，敬請各位消費者理解及配合，望此次事件能圓滿落幕。」

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