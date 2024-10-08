假車牌氾濫 藍委洪孟楷提修法可沒入車輛

假車牌問題氾濫，各類社群平台都可看到相關廣告。（圖由洪孟楷國會辦公室提供）

2024/10/08 14:22

〔記者林欣漢／台北報導〕假車牌問題氾濫，衍生治安等亂象，國民黨立委洪孟楷今日召開記者會指出，將提出修法加重罰鍰，對於一年內使用偽變造車牌行駛兩次以上的累犯，額外加罰6萬元罰鍰，並須沒入車輛。洪孟楷也呼籲法務部積極研議，評估調整刑法第212條及216條偽造變造特種文書罪的刑度，杜絕偽造車牌亂象，保護人民生命安全。

根據警政署統計，警方查獲使用偽造、變造或矇領的牌照案件，今年1至8月共658件，與去年同期164件相較增加301%。洪孟楷表示，儘管警方強調查緝假車牌已經有成效，但是隨便在網路網路平台上搜尋，還是可以找到假車牌的各式廣告販售資訊，不管是營業大客貨車、小客車、自小客車及大型重機或特種車輛的車牌都可客製化訂製假車牌，甚至有不肖業者明目張膽的表示，只要有車籍資料，就連行照都有辦法偽造。

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洪孟楷表示，根據道路交通管理處罰條例第12條第3款，汽車使用偽造、變造或矇領的牌照，可處汽車所有人3600元以上、1萬800元以下罰鍰，比超速罰鍰還要少，等同變相鼓勵犯罪，因此他提出修法，針對違反各款者提高罰鍰處分金額為1萬元以上、3萬元以下，同時對於一年內使用偽變造車牌行駛兩次以上之累犯，額外加罰6萬元罰鍰，並須沒入車輛。另外，也呼籲法務部積極研議，評估調整刑法第212條及216條偽造變造特種文書罪之刑度，杜絕偽造車牌亂象，保護人民生命安全。

內政部警政署交通組長陳明志說，這兩年警政署發現偽造車牌越來越多，下令各警察機關加強查緝，會以行政跟刑事責任追究。警察在巡邏車上裝置鏡頭，可以立即掃描車牌，發現可疑牌號會攔下查證，要求同仁向上溯源查緝。

交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯表示，目前使用假車牌的狀況，有6分之1是車籍狀況正常卻使用假車牌，有特定犯罪或不正當目的，警政署會加強執法，車籍狀況異常部分很多是酒駕、危險駕駛等情形，造成有些民眾使用假車牌。後續會跟警政署針對刑法、道交處罰條例跟其他相關法令，討論是否加重罰則，另針對網路平台販賣假車牌清查，如Yahoo拍賣或蝦皮等下架資訊，跟臉書、LINE等平台做查緝，更上游的也會跟海關加強取締國外輸入台灣的假車牌。

數位發展部數位產業署簡任技正黃美靜指出，依照打詐專法，把Google、Meta、LINE、抖音等國人常用的4大業者、6大平台納管，要求業者在廣告上架前實名認證，若是刊登詐騙廣告要依法下架，若不配合下架，將依打詐專法處罰業者，要求業者善盡管理，也助交通部跟業者建立橫向溝通機制。

法務部檢察司科長李思達表示，針對刑法第212、216條，有些評論認為罰則太輕，阻絕犯罪效果不彰，收到很多建議，如加重罰則或訂立專章、對於累犯不得易科罰金等，都會積極討論，納入法務部刑事法律研修小組例行會議討論，以後也會研議是否進行修法。

假車牌問題氾濫，各類社群平台都可看到相關廣告。（圖由洪孟楷國會辦公室提供）

假車牌問題氾濫，各類社群平台都可看到相關廣告。（圖由洪孟楷國會辦公室提供）

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