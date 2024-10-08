調味醬接連檢出致癌農藥 美方允諾賣到台灣產品停用「環氧乙烷」

食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，從美國進口的一批「肉桂粉」被檢出「環氧乙烷」違規。（食藥署提供）

2024/10/08 14:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕美國進口的各類調味醬料，如披薩醬、牛排醬、莎莎醬、TACO醬、伍斯特醬等接連被檢出含有致癌農藥「環氧乙烷」，其中不乏知名品牌，對此食藥署除加強邊境檢驗力度，也要求美方提出說明及改善措施，美方日前正式承諾，將採取3項措施，包括改用其他殺菌方式、監控現有庫存產品、及輔導業者遵循台灣的相關規範，讓出口到台灣的產品能符合國內規範。

食藥署統計近半年來，美國進口報驗的調味醬共334批，其中有15批不合格、不合格率為4.5%，違規情形包括檢出殘留環氧乙烷、二氧化硫等超標。食藥署副署長林金富今（8日）說明，今年8月12日到明年2月11日針對美國進口調味醬都維持最嚴格的檢驗措施，也就是100%逐批查驗，合格才准進口，美方也於10月5日正式提出改善措施。

林金富指出，美方說明「環氧乙烷」在美國被允許用於香料產品的殺菌消毒，但因不符合台灣法規，未來出口至台灣的產品將改用其他方式，如高溫蒸氣抑制病菌。此外，對於新製程前生產的產品，美方將主動監控庫存並檢測環氧乙烷殘留量。最後則會透過公協會輔導業者，讓販售至台灣的調味醬符合台灣相關規定。

食藥署今天公布最新邊境查驗不合格名單，其中一批由德誠食品有限公司從美國進口的「肉桂粉」，同樣被檢出「環氧乙烷」違規，每公斤有0.1毫克，全批1002.46公斤依規定退運或銷毀。

環氧乙烷為無色、可燃、高反應的化合物，被國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，長期接觸會增加血癌、淋巴癌等風險，且可能出現中樞或者周邊神經病變。林金富說明，上述進口業者是半年來首次違規，與調味醬號列不同，邊境查驗比例將從一般抽批調整為20%至50%的加強抽批。

食藥署最新公布的邊境查驗不合格名單共有11項，「農藥殘留」方面有日本的大蔥、西班牙紅椒粉、美國肉桂粉、奈及利亞辣椒香料粉。中國塑膠砧板、塑膠杯3批則是溶出試驗違規。薩摩亞島諾麗果汁、印尼蝦餅麵團、奈及利亞炸花生糕分別有重金屬、甜味劑及真菌毒素問題。

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