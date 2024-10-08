老梗「愛的禮物」詐騙 北市婦人差點遭騙13萬元

警方對廖婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2024/10/08 13:21

〔記者王冠仁／台北報導〕過去詐騙集團經常盜用俊男美女的照片，再透過網路隨機搭訕，謊稱要寄送「愛的禮物」卻卡在海關，要支付手續費才能領取。近來雖然詐騙集團比較愛用「假投資」，但此手法雖然減少卻仍未滅絕，台北市一名廖姓婦人就中了這招，跑到郵局要匯款13萬6千元，幸虧被行員發現通報警方，員警這才及時揭穿詐騙集團謊言。

北市警士林分局今天就公布這組詐騙集團的行騙伎倆，同時也呼籲民眾，詐騙集團會利用網路上的交友平台或社群媒體，假扮成外國人、有錢人、軍官或俊男美女等身分，與受害者建立感情，然後再以各種理由要求匯款。民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線，或打110向警方求助。

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警方調查，住在台北市士林區的廖姓婦人，先前透過網路認識一名自稱在國外工作的男網友，對方每天對她噓寒問暖、聊天談心，一步步取得她信任。不久後，對方謊稱要寄送「愛的禮物」給她，但因為自己手邊現金不足，包裹卡在海關，於是請她幫忙先行支付海關手續費，要她匯款13萬6千元到某指定帳戶，還說不久後自己就會來台與她碰面，屆時再還錢給她。

廖不察，不久後跑到住家附近的蘭雅郵局要辦理臨櫃匯款，但行員詢問她匯款用途，她聲稱是要支付海關費用，行員察覺有異隨即報警。

蘭雅所警員洪信誠、謝旻君獲報趕到，員警透過詢問廖婦來龍去脈、查看她手機對話紀錄後，研判她落入了詐騙集團愛情包裹詐騙。員警苦心勸說，還拿出過往新聞案例，同時查詢她原本打算要匯款的帳號發現已經被警示，廖最終才大夢初醒。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙集團謊稱再來要來台灣碰面。（記者王冠仁翻攝）

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