麥寮海淡廠工程進度逾9成卻要求展延18個月 環團及環境部皆指不合理

麥寮海水淡化廠目前工程進度已逾9成，之前曾受疫情影響導致工程進度落後。圖為2021年。（資料照）

2024/10/08 13:16

〔記者陳嘉怡／台北報導〕麥寮海水淡化廠依環評承諾，應於2022年完工啟用，台塑集團歷經2次向環境部申請展延，今年9月再度以以哈衝突為由申請展延竣工。不過，環境部指出，該工程進度已逾9成，卻要求展延18個月並不合理，如確有執行困難，應具體敘明不可抗力理由，並縮短展延期程。環團則要求台塑依環評承諾準時啟用麥寮海淡廠，把濁水溪還給農民與生態。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，依據2018年麥寮海水淡化廠新建工程環評承諾，為減少六輕調度農業用水，台塑公司承諾取得相關許可及證照後3年內完成興建，也就是2022年8月1日前要完成興建，但後來台塑公司以COVID-19疫情影響、國內邊界管控導致缺工問題，及全球海運塞港導致運輸船期延宕等，2次向環境部申請興建期限展延，環境部已同意展延至今年10月底應竣工營運。

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徐淑芷表示，今年9月中旬收到台塑公司以進口零件受以哈衝突影響等理由，再度申請麥寮海水淡化廠新建工程展延18個月（至2026年4月30日），但環境部派員至現場了解，此工程進度已達96.5%，此次申請展延工期18個月明顯不合理，已要求台塑公司應依環評承諾切實執行，如確有執行困難，應具體敘明不可抗力理由及強化展延合理性，並縮短展延期程。

環境權保障基金會副執行長許博任表示，目前六輕用水來源，豐水期是由集集攔河堰每日30萬噸工業用水水權供應，枯水期由於集集攔河堰沒有工業水權，因此改向彰化及雲林農田水利會調度30萬噸農業用水。依據2018年麥寮海水淡化廠環評承諾，麥寮海淡廠營運後在每年2至5月枯水期，每天應生產8至10.5萬噸淡水，可減少六輕於枯水期調度農業用水。

許博任表示，海水淡化是2008年六輕四期擴建環評核定用水量由25.7萬噸變更至34.5萬噸時所承諾的自籌備用水源方案。他質疑，台塑集團不斷以各種理由刻意拖延麥寮海淡啟用，明顯是為規避自籌用水的環評承諾，貪圖延長使用每噸僅1.2元的濁水溪原水，不願意將用水成本內部化。

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