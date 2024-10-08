北市議員陳重文涉台智光案800萬交保檢抗告 高院最快今裁定准、駁

北市議員陳重文涉台智光案被起訴，移審台北地院獲800萬元交保、並接受電子監控，北檢不服提起抗告，高等法院正審理中，最快今做出准、駁的裁定。（資料照）

2024/10/08 12:34

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文，涉圖利監視器、光纖網路業者，收受台智光負責人李慶煌提供的不正利益，向北市府施壓要求提高警用監視器的預算，台北地檢署依貪污治罪條例的圖利等罪起訴陳重文等人並移審，台北地院裁定陳重文以800萬元交保，限制出境出海、限制住居，配施以手機電子監控。檢方不服提起抗告，高等法院正審理中，最快今做出准、駁裁定。

北檢起訴指控，陳重文透過立錡雲端公司承接台智光相關採購案件，於去年4月至6月間，利用職權施壓台北市社會局委請台智光公司，辦理各公托中心的監視器系統雲端建置。此外，陳重文去年9月也以立錡雲端公司名義，參加台智光辦理的採購程序，簽下1081萬7520元的「台灣智慧光網社會局影像系統雲端建置合約書」，履約後，從中獲取321萬餘元好處。

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北檢依涉犯貪污治罪條例的圖利、偽造文書、使公務員登載不實、業務侵占、違法公司法的資本不實等罪，起訴陳重文、陳妻白惠萍、康立錡、台通光電特助李嘉豪等人。

涉案主角陳重文於今年3月21日偵查期間被聲押禁見至起訴為止，被收押7個月又10天，共195天，全案移審北院後，法官裁准陳重文以800萬元交保，限制住居、出境、出海，並以手機電子鐐銬監控。10月1日下午4時35分，陳重文辦保完畢，並配戴電子腳鐐獲釋，重獲自由，陳離開法院時未發一語。

北檢不服北院裁定陳重文獲交保，10月4日向高等法院提起抗告，高院收案後，趕在下班前分案組成合議庭審理。據悉，合議庭最快今做出准、駁裁定。

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