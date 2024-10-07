北市8月裁罰87家違反勞基法企業 中興巴士集團共挨罰350萬

中興巴士集團旗下新北客運、光華巴士及中興巴士因未給予輪班勞工適當休息時間等，8月共遭台北市勞動局罰350萬元。（資料照）

2024/10/07 16:53

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市勞動局公布8月份違反《勞動基準法》裁罰結果，共有87家事業單位遭到裁處，總罰鍰金額為737萬元，其中中興巴士集團旗下新北客運、光華巴士及中興巴士因未給予輪班勞工適當休息時間等，共遭罰350萬元。

台北市勞動局局長高寶華表示，今年8月份違反勞基法裁罰的事業單位中，主要違法態樣前5名分別為：未依法給付平日延長工時工資，計25家（28.74％）；未給假日工資或於休假日工作未依規定加給工資，計13家（14.94％）；未依法給付休息日出勤之工資，計13家（14.94％）；拒絕、規避或阻撓勞工檢查員依法執行職務，計11家（12.64％）；勞工之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，雇主未發給工資，計10家（11.49％）。

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中興巴士集團旗下新北客運共遭裁罰170萬元、光華巴士100萬元、中興大業巴士80萬元。3家公司皆違反《勞動基準法》第34條第2項，未給予輪班勞工適當休息時間；新北客運另違反第32條第2項及第38條第4項，延長工作時間超過法令規定，以及因年度終結或契約終止未休完之特休，未發給工資。

勞動局指出，雇主除應依法給付勞工工資，維持勞工生計，並應積極補充人力，適當調度，避免勞工超時加班並應給予勞工足夠休息，以保障勞工身心健康。企業主應將員工視為珍貴的資產，而非單純的人力成本。勞動局表示，遵守勞動法令、保障勞工權益不僅是企業法定的義務，也是企業的社會責任，唯有勞資雙方共同合作、彼此珍惜，才能創造經濟繁榮、雙贏的局面。

詳細裁罰名單可上台北市勞動局「違反勞動法令公布專區」查詢。

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