發文稱黃國昌「硬上女學生」 周玉蔻否認犯加重誹謗罪

周玉蔻發文稱黃國昌「硬上女學生」，被訴加重誹謗罪；北院下午再度開庭，周仍否認犯罪。（資料照）

2024/10/07 16:15

〔記者溫于德／台北報導〕資深媒體人周玉蔻去年在臉書發文指黃國昌「當年在教室（據說是這樣）硬上女學生」，經黃國昌提告，周被訴加重誹謗罪。台北地院刑庭下午再度開庭，周仍維持無罪答辯，其律師強調周對黃所言屬政治性評論；法官庭末定本月21日再度開庭。

北院今開庭原本預留50分鐘，是為了讓周玉蔻聲請調查證據，然周稱沒有證據要請求調查，故準備僅進行10分鐘便結束，下次再度開庭進入審理程序。

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全案源於台北市前市長、民眾黨主席柯文哲去年6月接受「館長」陳之漢直播專訪時說，要找黃國昌當法務部長；同月13日，周玉蔻在臉書發文指「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室（據說是這樣）被他『硬上』（據說如此）的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？」

黃國昌決定對周玉蔻提告刑事加重誹謗罪，另提民事求償100萬元並移除該貼文。民事部分，一審北院今年4月已判周玉蔻應賠償黃國昌30萬元；周未上訴，並已給付黃國昌30萬元，然周也強調，民事判決僅是認定周玉蔻查證尚有不足而有「過失」。刑事部份，北院今天下午開庭，周仍維持無罪答辯。

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