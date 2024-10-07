碳費拍板！一般費率每噸300元 優惠費率AＢ每噸各50元、100元

環境部次長施文真說明，碳費一般費率每噸300元、優惠費率A每噸50元、優惠費率B每噸100元。（記者陳嘉怡攝）

2024/10/07 16:31

首次上稿：14:17

更新時間：16:31

〔記者陳嘉怡／台北報導〕碳費價格終於出爐！環境部今（7）日召開第6次碳費費率審議會，委員給出一般及優惠費率的建議值，一般費率每噸300元；若企業提出自主減量計畫、分別達成指定減量目標，優惠費率A每噸50元、優惠費率B每噸100元。環境部目標10月預告碳費費率，明年1月1日起徵、後年開始收費。

請繼續往下閱讀...

環境部次長施文真表示，今天之前碳價是零，經過6次碳費審議會討論，委員綜合考量到我國溫室氣體減量現況、國際碳稅費制度與價格水準，不同碳費費率對於對我國總體經濟、物價水準及對個別產業衝擊等因素，建議明年碳費一般費率每噸300元。若提出自主減量計畫，達成較嚴格的「行業別指定削減率」可享優惠費率A每噸50元；若是達成技術標竿指定削減率，則可享優惠費率B每噸100元。

施文真也提到，至於此次會議有委員認為一般費率應該調高到500元，讓碳費對徵收對象會有更強的價格訊號；另也有委員提到，企業要適用優惠費率，必須先付出自主減量計畫的成本，會影響企業毛利率，建議優惠費率B應該介於50到70元左右。這些不同意見都還要看，明年企業開始提出自主減量計畫後評估減量規劃，以及參考明年歐盟公布CBAM可以抵扣幅度等資訊，於明年檢討後年費率時，一併納入考量。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀說明，依照2022年的碳盤查結果，推估碳費收費對象約500廠，共計有281家公司，其中有141家上市櫃公司；收費對象的溫室氣體排放量約155百萬公噸二氧化碳當量，約占全國總排放量54%徵收對象明年需在5月底前試申報碳費（但不繳費）、6月30日前申請自主減量計畫；在2026年5月底前依明年的排放量及適用優惠費率繳費。

環境部今天說明碳費起徵價，一般費率每噸300元、優惠費率A每噸50元、優惠費率B每噸100元。（記者陳嘉怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法