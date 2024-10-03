山陀兒亂航班 10/4班機動態一次看
華信航空明日國內線航班，將於11:30後陸續恢復正常營運。（華信航空提供）
首次上稿 16:00
更新時間 21:48
〔記者吳亮儀／台北報導〕受山陀兒颱風影響，航空公司陸續發布明天（4日）航班取消或異動。
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【華信航空班機資訊】
受山陀兒颱風影響，華信航空明（4）日國內線航班，將於11:30後陸續恢復正常營運。
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立榮航空明天（4日）國內線航班將於中午12點起陸續恢復正常營運。另外，為疏運旅客，明天增開臨時加班機，台北-金門航班B7-9381（12:10起飛）以及金門-台北航班B7-9382（14:00起飛）。
為加強疏運旅客，立榮航空明（4）日增開台北-花蓮臨時加班機，班次如下：
台北到花蓮B7-9187班次（19:00起飛）
花蓮到台北B7-9188班次（20:20起飛）
最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢及購票。
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華航10月4日航班延後：CI2164/CI165 高雄往返首爾仁川。
華航建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
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