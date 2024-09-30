遠航掏空案一審判董事長張綱維共15年 前合庫董事長廖燦昌無罪

北院審理遠航掏空案，今對董事長張綱維判刑共15年。（資料照）

2024/09/30 14:54

〔記者溫于德／台北報導〕遠東航空5年前無預警停飛，董事長張綱維被查出罔顧飛安，掏空遠航逾13億餘元償還高利貸，另在8年前找上與他有10多年交情、時任官股銀行合作金庫董事長的第一金控董事長廖燦昌（已請辭）違法放貸22億餘元，形同私用民眾血汗錢救急，台北地檢署依證交法等多罪起訴張綱維等10人。一審台北地院今宣判，依法判張綱維14年徒刑，另1年徒刑得易科罰金，沒收未扣案犯罪所得32億餘元；廖燦昌無罪。

同案被告部分，被控替張綱維製作不實財報及向合庫申貸的副董事長鄭晴文遭判刑3年，另8月得易科罰金；財務處協理陳建州被判1年3月、均得易科罰金；被控受廖燦昌指示違法放貸時任副總經理的土銀董事長黃伯川、總行授信管理部協理陳世卿、經辦人呂明昇、台北分行協理林文理、授信部經辦人孫玉美、存款部經辦人劉佩璇等多人，均無罪。全案可上訴。

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台北地檢署2020年7月30日起訴時痛批，張綱維以詐欺手法騙過法院及民航局入主遠航後，將遠航充作私人金庫，侵占遠航13億多元，還把爛尾樓等不良資產拋給遠航承接，更藉人情請託將安泰銀行約21億元債務轉嫁官股銀行，讓社會大眾承擔。

北檢進一步指張綱維不顧飛安挪移營收，使遠航只能使用被全世界淘汰的老舊MD系列機隊，沒錢買飛機及更新飛航軟體，罔顧旅客安全及折損員工辛勞，犯後推稱遠航是他一人的公司，營收可與旗下樺福集團以大水庫方式流用，毫無悔意，建請從重量刑並宣告沒收不法所得共35億餘元。

北檢另指廖燦昌屬受國家託付擔任公股銀行董事長，掌握大眾交付鉅額資金，卻罔顧公司治理及金融秩序，在民營銀行均不願承貸的情況下，竟以董事長之姿召集各級主管，施壓基層違法放貸，使合庫承接張綱維的爛攤子，犯後推給下屬黃伯川等人，毫無悔意。

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