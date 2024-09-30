民力功能為「維持社會正常運作」 劉世芳：沒有所謂40萬民兵

內政部長劉世芳今日澄清，沒有所謂40萬民兵，民力是要維持社會與政府正常運作、維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務，應行事項都明載於「民防法」條文中。（記者朱沛雄攝）

2024/09/30 14:53

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德近日首次召開全社會防衛韌性委員會議，國安會副秘書長徐斯儉簡報時拋「40萬可恃民力」藍圖，遭疑要培養40萬民兵。內政部長劉世芳今日澄清，沒有所謂40萬民兵，民力是要維持社會與政府正常運作、維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務，應行事項都明載於「民防法」條文中。

劉世芳在立法院受訪時表示，沒有所謂的40萬民兵，總統所主持的全社會防衛韌性委員會，其中民力部分，內政部管轄範圍牽涉3項法令，包括「民防法」、「災害防救法」與「替代役管理條例」。

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劉世芳說明，民力最主要功能是維持社會跟政府正常運作，第二是維持社會正常運作之外，還有維生設施的防衛，第三才是支援軍事勤務，這些應行事項都寫在「民防法」相關條文中。

她強調，警消本就在維持社會正常運作，若碰到大規模災變，例如目前遇到的颱風或者複雜性災變時，第一個要務就是維持政府、社會正常運作，警消、義警義消、民防、民間團體都會投入，台灣經歷過這麼多震災、風災，非常了解災害應變機制。

至於未來可能支援軍事勤務部分，劉世芳說，內政部會依照國防部或總統指示，不管是緊急命令、全民防衛動員準備法等來做支援勤務的工作。

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