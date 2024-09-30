為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    民力功能為「維持社會正常運作」 劉世芳：沒有所謂40萬民兵

    內政部長劉世芳今日澄清，沒有所謂40萬民兵，民力是要維持社會與政府正常運作、維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務，應行事項都明載於「民防法」條文中。（記者朱沛雄攝）

    內政部長劉世芳今日澄清，沒有所謂40萬民兵，民力是要維持社會與政府正常運作、維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務，應行事項都明載於「民防法」條文中。（記者朱沛雄攝）

    2024/09/30 14:53

    〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德近日首次召開全社會防衛韌性委員會議，國安會副秘書長徐斯儉簡報時拋「40萬可恃民力」藍圖，遭疑要培養40萬民兵。內政部長劉世芳今日澄清，沒有所謂40萬民兵，民力是要維持社會與政府正常運作、維生設施防衛，最後才是支援軍事勤務，應行事項都明載於「民防法」條文中。

    劉世芳在立法院受訪時表示，沒有所謂的40萬民兵，總統所主持的全社會防衛韌性委員會，其中民力部分，內政部管轄範圍牽涉3項法令，包括「民防法」、「災害防救法」與「替代役管理條例」。

    劉世芳說明，民力最主要功能是維持社會跟政府正常運作，第二是維持社會正常運作之外，還有維生設施的防衛，第三才是支援軍事勤務，這些應行事項都寫在「民防法」相關條文中。

    她強調，警消本就在維持社會正常運作，若碰到大規模災變，例如目前遇到的颱風或者複雜性災變時，第一個要務就是維持政府、社會正常運作，警消、義警義消、民防、民間團體都會投入，台灣經歷過這麼多震災、風災，非常了解災害應變機制。

    至於未來可能支援軍事勤務部分，劉世芳說，內政部會依照國防部或總統指示，不管是緊急命令、全民防衛動員準備法等來做支援勤務的工作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播