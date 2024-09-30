賴總統宴請新晉任將領事件 徐巧芯：要給顧立雄難堪

國民黨立委徐巧芯接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由匯流新聞網提供）

2024/09/30 14:38

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（30）日接受主持人黃光芹於《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對日前總統賴清德於總統府內宴請新晉任將領的「小尷尬」事件，徐巧芯肯定表示確有此事，並直言賴清德表面是唸將領，但實際上是要讓國防部長顧立雄難堪，因為顧終究是前總統蔡英文的人。

徐巧芯分析將領會坐著的原因，與蔡英文過去八年面對將領，是以「師恩」為主，並非「立威」有關；她說，蔡英文是女性身份，未服過兵役，但又要擔任三軍統帥，顯然需要多對這些軍人「好一點」，才能得到支持，所以將領們可能也都習慣民進黨這樣的執政方式，府方幕僚請將領們坐著，他們當然就坐著。

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徐巧芯說，只是沒想到賴清德進來後，看到將領都坐著，沒人起立，總統就立刻把大家唸了一頓，罵或不罵很主觀，但持平而論，賴絕對有針對此事「表態不滿」，因為賴認為「身為軍人要懂得禮節，要尊敬三軍統帥」，所以現場氣氛非常尷尬。

徐巧芯指出，該事件後，國防部隨即發布新規定，以後新晉任少將發布前，都要由總統召見，還以為回到老蔣時代，讓很多將領覺得怎麼差這麼多。

「不只打擊將領士氣，同時也在打擊顧立雄。」徐巧芯認為，顧立雄是蔡英文愛將，外界都說顧很會當官，金管會、黨產會，甚至是國防部都可以，但顧終究還是蔡英文的人。她說，國防部長帶著將領們，結果卻被賴清德這樣唸，尷尬的是顧立雄。

徐巧芯表示，如果賴清德真的只是對將領們不開心，大可在會後或私下再向顧立雄示意，不需要在顧面前講到讓在場人士都尷尬。處理方式應該是要讓國防部長去跟將領說，而不是總統直接當面講，賴的目的就是要給顧立雄難堪。

徐巧芯說，賴清德現在的作法與過去蔡英文完全不一樣，某種程度也是在建立緊張關係、「耍官威」，沒想到該事件後，變成發布將領晉任前，都要先晉見總統；她批評，「民進黨沒有反省，反而變本加厲」，顯然這些將領有些委屈，只能自己吞。

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