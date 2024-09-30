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    首頁　>　臺北市

    徐巧芯昔護朱亞虎臭北檢辦錯人 簡舒培轟：不用出來洗門風嗎？

    民進黨台北市議員簡舒培指出，立委徐巧芯過去為朱亞虎錯臭北檢抓錯人，不用出來道歉、洗門風嗎?（記者何玉華攝）

    民進黨台北市議員簡舒培指出，立委徐巧芯過去為朱亞虎錯臭北檢抓錯人，不用出來道歉、洗門風嗎?（記者何玉華攝）

    2024/09/30 14:21

    〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署追查京華城弊案，前台北市兵役局長、前鼎越開發董座朱亞虎28日深夜被收押，台北地院裁定書指朱亞虎坦承行賄，民進黨台北市議員簡舒培說，立委徐巧芯過去臭北檢辦錯人，「不用出來洗門風嗎？」徐巧芯當時甘冒風險為朱亞虎辯護，當時這麼勇敢的理由，現在應該出來講清楚、說明白。

    簡舒培昨在臉書貼文表示，朱亞虎坦承行賄遭收押，徐巧芯過去還臭北檢辦錯人，還要神隱到什麼時候，不用出來洗門風嗎？當時為什麼要那麼明目張膽地替朱亞虎罵北檢？難道背後有什麼不可告人之處？還是想要掩蓋什麼更大的事情?

    簡舒培今（30）受訪表示，徐巧芯應該自己出來講這件事，當時她幫朱亞虎辯護的非常大聲，痛臭北檢辦錯人、找錯人，現在朱亞虎自己承認有行賄，無疑打臉徐巧芯，她應該先為臭錯北檢這件事出來道歉、洗門風；身為一個立委，質疑錯了就要勇於認錯。

    簡舒培也質疑，徐巧芯當時為何甘冒這麼大風險？如果跟朱亞虎、對京華城案不熟，卻幫朱亞虎辯護風險非常大，應該講清楚當時這麼勇敢的原因是什麼？

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