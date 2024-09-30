男買毒持刀捅破藥頭心臟斃命 被高院判12年

北市22歲男子買毒竟持刀捅破藥頭心臟斃命，一審依殺人罪判刑13年，高院今改判為12年徒刑。可上訴。（記者楊國文攝）

2024/09/30 13:38

〔記者楊國文／台北報導〕台北市萬華區4年前發生械鬥命案，起因於22歲主嫌朱寶寅和胞弟、另8名男子共10人，誘騙30歲林姓藥頭前來，持棍棒圍毆林男，朱男持摺疊刀捅破林男心臟慘死，一審依殺人罪，重判朱男13年徒刑，其他人判刑7年4月至8年10月不等徒刑；上訴後，高等法院今改判朱男12年、其餘被告則減刑為2年6月至3年6月徒刑，可上訴。

北檢調查，2020年9月，朱男透過通訊軟體向蘇姓男子買大麻，但朱兩度爽約，引發蘇男的上游藥頭林男不滿，要求蘇查明朱的身分，蘇前往朱的住處，傳送朱家住處外的照片給朱，要求朱儘速出面給個交代。

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朱寶寅認為對方來者不善，擔心遭報復，遂與胞弟朱寶辰謀議以交易為餌，同年10月4日，雙方約定隔天凌晨在長順街水門交易，朱弟怕有危險，撂8名友人一同前往。

朱寶寅到場後，確認林男是大麻貨主後，事先埋伏的眾人一擁而上，徒手或持棍棒攻擊林男等人，過程中，朱寶寅拿出彈簧刀，朝林男的胸、腹、腰等部位猛刺10多刀，林男傷重倒地，送醫不治。

庭訊時，朱寶寅辯稱，高中同學蘇男欠他4000元，他約對方碰面討債，但蘇男卻找林男等人到場，才爆發口角衝突，林男持刀攻擊他，他奪刀自保並刺向對方，只是想教訓對方，沒有殺人犯意。北檢依殺人等罪起訴朱寶寅等10人。

北院審理後，依殺人罪將朱寶寅判刑13年，其胞弟朱寶辰、戴有、陳弘祥、魏丞昊依傷害致死罪判刑8年10月，同夥的盧、蔡、黃、張、林姓5男也依傷害致死罪各判7年4月，可上訴。

高院今上午酌減刑期，改判朱男12年、其餘被告則減刑為2年6月至3年6月徒刑，可上訴。

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