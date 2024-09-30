中研院啟用國際級核酸先導設施 加速核酸藥物研發臨床應用

中研院今天宣布啟用國際級核酸先導設施，該設施為國內首個完整串聯且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，盼加速藥物研發的臨床應用。（中研院提供）

2024/09/30 13:52

〔記者陳嘉怡／台北報導〕中研院的國際級核酸先導設施於今（30）日揭牌啟用，中研院表示該設施為國內首個完整串聯且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，盼加速核酸藥物加速研發成果的臨床應用；同時也揭牌國家生技研究園區學苑及學研轉譯辦公室，盼該園區成為研發、製程、人才培育都具有國際實力的科學重鎮。

第二屆「NBRP Pitch Day全國生醫轉譯選拔媒合會」今（30）日在國家生技研究園區展開，由中研院生醫轉譯研究中心、國家衛生研究院、中國醫藥大學主辦，及27所學研醫機構共同協辦。為期2天的活動也將邀請國內外頂尖生技專家登台分享，並與台灣生醫新創團隊對話。

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中研院長廖俊智表示，國際級核酸先導設施今日揭牌啟用，此設施為國內第一個完整串聯且可擴增mRNA及mRNA-LNP製程的平台，符合品質管制及分析業界要求，並已建立20多項藥物成分與藥物產品的品管檢測技術，未來將提供我國進行小規模實驗級核酸藥物設計、生產及臨床試驗，以國際標準加速研發成果的臨床應用。

廖俊智表示，國家生技研究園區學苑及學研轉譯辦公室也同步啟用，學研轉譯辦公室由全國27所大學及醫院共同成立，盼促進生醫學術與產業界的交流合作。國家生技研究園區學苑則將規劃完善的創業培訓課程，鼓勵具有生醫專業或想投入新創事業的起步者選讀，精進商業營運能力，縮短生醫人才從走出實驗室到創業間的距離。

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