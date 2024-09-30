京華城獲560％容積 許淑華：柯文哲2017年就開始開後門

議員許淑華在臉書揭露一份公文，指柯文哲從2017年就開始為威京集團開後門。（圖取自許淑華臉書）

2024/09/30 07:19

首次上稿 09-29 22:59

更新時間 09-30 07:19

〔記者林承鴻／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲的大帳房李文宗、威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎，涉京華城弊案28日深夜遭地院裁定收押禁見，其中朱坦承行賄。民進黨台北市議員許淑華說，有人行賄，就代表有人收賄，她29日在臉書揭露一份公文，指柯文哲從2017年就開始為威京集團開後門，她說儘管公務員多次提醒京華城不符都市計畫規定，未完成整體開發，無法獲得560%容積，但柯文哲仍以監察院糾正為由，「親簽公文」執意放行容積率至560%。

許淑華表示，柯文哲早在2017年就在為威京集團開後門，公文顯示京華城從392%到840%都是柯文哲任內同意。許淑華說明，京華城要由工業區變更為商業區，依照1991年公告都市計畫書：「必須連帶西北側老屋群進行大街廓開發」。然而威京集團多年來未符合該要求，因此遲遲無法得到560%容積。

結果柯文哲上任後，儘管公務員多次於公文中提醒，京華城不符規定無法獲得560%容積獎勵，但柯文哲仍以監院糾正為理由，「親簽公文」執意放行容積率至560%。許淑華指揭露的公文正是柯文哲2017年捨棄西北側市民權利，獨厚京華城的關鍵公文。

許淑華指出，土地分區變更的原則是基於回饋精神，若財團想蓋大樓，就必須協助周遭老街廓開發，才能帶動區域發展，達到公益價值，不過柯文哲顯然不在乎這些原則、價值，前前後後讓威京集團省下龐大開發成本，增加天價獲利，更無視一般市民的需求，請問這不是圖利，什麼才是圖利？

許淑華說現在沈慶京心腹朱亞虎坦承行賄，收賄名單呼之欲出，而柯文哲「大帳房」李文宗也收押，她質疑假帳案與京華城案是否有連結？究竟收賄名單有誰？金流去了哪裡？她期盼檢方儘速查明，釐清不明金流，還給市民一個完整的真相。

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