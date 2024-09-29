史上最Chill音樂祭躺著聽 秋OUT音樂節連2天吸萬人參加

「秋遊」舞台晚間更有數百人齊聚聆聽表演。（記者蔡思培攝）

2024/09/29 19:59

〔記者蔡思培／台北報導〕第五屆「秋OUT音樂節」連續在北市公館登場，有國內外百組藝人演出，這不僅是國內第一個可在都會區躺著聽的音樂節，還有6個免費舞台讓民眾自由觀賞表演，今天活動吸引超過1.5萬人參加。

秋OUT音樂節4年前由民間發起，如今已成公館在地的指標性活動。今年活動除台北自來水事業處與PIPE Live Music主辦，結合產發局、水利處、商業處等市府單位，與公館商圈組織等公私協力，讓規模更擴大。

請繼續往下閱讀...

活動在公館商圈、自來水園區、水岸廣場及古亭河濱公園打共造6座免費舞台，另有3座售票舞台，並邀請日韓港泰等國內外超過100組藝人表演，兩天都從下午嗨到晚上，金曲歌王「Leo王」、「蛋堡」也上台表演。

昨天活動吸引1萬人參加，今天更有1.5萬人參加，位在北市汀州路三段、思源街的「秋遊」免費舞台，下午1點就陸續有觀眾出現，到了晚間更有數百人齊聚聆聽表演；也有不少騎車經過的機車族在等紅燈時時將頭轉向舞台，享受短暫的音樂。

位於公館水岸廣場的「秋月」舞台表演也不間斷，從下午2點嗨到晚上接近10點。水岸廣場現場除有美食攤位、創意市集，更有準備充氣沙發，讓觀眾可以直接躺著邊Chill邊享受音樂。

北水處長范煥英表示，過去公館周邊每年夏天、冬天都有親水節、聖誕季活動，今年春天推出嘻哈音樂祭；9月份又與PIPE Live Music合作舉辦秋OUT，並將水源市場、公館夜市商圈拉入合作。未來公館地區春夏秋冬都會有各一場大型活動，盼讓公館地區合作越來越綿細，也帶動區域發展。

「秋OUT音樂節」是可以在都會區躺著聽的音樂節。（記者蔡思培攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法