為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

李文宗、朱亞虎收押 黃國昌：北檢勿再出現荒腔走板行為重創司法威信

李文宗、朱亞虎被收押禁見，民眾黨立委黃國昌（中）呼籲北檢依法偵辦。（記者江志雄攝）

李文宗、朱亞虎被收押禁見，民眾黨立委黃國昌（中）呼籲北檢依法偵辦。（記者江志雄攝）

2024/09/29 16:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前台北市長柯文哲大帳房李文宗，前北市府兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎，涉入京華城弊案被收押禁見。民眾黨立委黃國昌今天被問到此事時，呼籲台北地檢署依法偵辦，不要再出現荒腔走板行為重創司法威信。

黃國昌下午到宜蘭縣壯圍鄉參加民眾黨舉辦的「為司法正義站出來」活動，針對2人被收押禁見，其中朱亞虎還認罪，媒體問他有何看法？是否擔心影響柯P的判決？黃國昌回應，他們無特殊管道掌握朱亞虎及另外一位先生（即李文宗）的涉案情節，呼籲北檢要依法偵辦。

媒體再問，近來不少民代相繼質疑柯市府違法收取政治獻金，黃國昌說，民眾黨依法收取政治獻金，依法申報，網路上都查得到，與前桃園市長鄭文燦直接把600萬元獻金帶回家完全不一樣，反批民進黨議員的說法亂七八糟，相關內容牽強附會羅織入罪。

另外，柯文哲被收押禁見後，外界擔心民眾黨員陷入焦慮影響士氣？黃國昌否認這種說法，他回說，黨內士氣高昂，空前團結，隨後話鋒一轉，批評總統賴清德已上任100多天，看不到好的施政計畫與建設，只會製造對立、衝突、撕裂，施政內容相當貧乏。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
京華城案收賄路線圖現形 林延鳳：恐流入民眾黨庫
2024/09/29 15:44

京華城案收賄路線圖現形 林延鳳：恐流入民眾黨庫
收押理由曝光！李文宗否認收賄 朱亞虎全認了
2024/09/29 09:36

收押理由曝光！李文宗否認收賄 朱亞虎全認了
京華城弊案案情升高！柯文哲大帳房李文宗、朱亞虎收押禁見
2024/09/29 00:30

京華城弊案案情升高！柯文哲大帳房李文宗、朱亞虎收押禁見
李文宗、朱亞虎收押禁見 漏夜送進看守所
2024/09/29 06:05

李文宗、朱亞虎收押禁見 漏夜送進看守所
臺北市今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播