李文宗、朱亞虎收押 黃國昌：北檢勿再出現荒腔走板行為重創司法威信

李文宗、朱亞虎被收押禁見，民眾黨立委黃國昌（中）呼籲北檢依法偵辦。（記者江志雄攝）

2024/09/29 16:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕前台北市長柯文哲大帳房李文宗，前北市府兵役局長、威京集團子公司鼎越前董事長朱亞虎，涉入京華城弊案被收押禁見。民眾黨立委黃國昌今天被問到此事時，呼籲台北地檢署依法偵辦，不要再出現荒腔走板行為重創司法威信。

黃國昌下午到宜蘭縣壯圍鄉參加民眾黨舉辦的「為司法正義站出來」活動，針對2人被收押禁見，其中朱亞虎還認罪，媒體問他有何看法？是否擔心影響柯P的判決？黃國昌回應，他們無特殊管道掌握朱亞虎及另外一位先生（即李文宗）的涉案情節，呼籲北檢要依法偵辦。

媒體再問，近來不少民代相繼質疑柯市府違法收取政治獻金，黃國昌說，民眾黨依法收取政治獻金，依法申報，網路上都查得到，與前桃園市長鄭文燦直接把600萬元獻金帶回家完全不一樣，反批民進黨議員的說法亂七八糟，相關內容牽強附會羅織入罪。

另外，柯文哲被收押禁見後，外界擔心民眾黨員陷入焦慮影響士氣？黃國昌否認這種說法，他回說，黨內士氣高昂，空前團結，隨後話鋒一轉，批評總統賴清德已上任100多天，看不到好的施政計畫與建設，只會製造對立、衝突、撕裂，施政內容相當貧乏。

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