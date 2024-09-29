中油PAY遭駭？詐騙梗誆解除設定 工程師痛失99萬元

警方公布辨識詐騙話術。（記者姚岳宏翻攝）

2024/09/29 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕支付PAY綁定信用卡付款超便利，但詐騙集團近來以聲稱「PAY系統錯誤、電腦操作遭駭客入侵、金管會監控需第三方銀行驗證，要求客戶轉帳進行權限ID設定、加密與驗證個資」等話術，詐騙民眾荷包，有民眾使用「中油PAY」，分別被騙走99萬及75萬元，警方提醒，若接來電聽到「解除ATM設定」、「帳戶認證」等關鍵字，請立即掛掉，這就是詐騙，同時籲請業者加強防護措施，保障雙方的交易安全。

刑事警察局指出，北部28歲王姓工程師，上週接到自稱中油公司員工來電，聲稱王男持有中油PAY綁定的信用卡，有尚未出帳的錯誤扣款及扣款金額為新台幣1萬2000元，稍後會聯繫王男的信用卡公司專員，通知王男確認取消錯誤扣款事宜，並允諾提供600元加油券給王男當作補償。

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稍後有自稱銀行專員的林男來電，要求加王男通訊軟體LINE聯繫，更聲稱可依法律規定，取得5000元賠償機制，但需待銀行法務向中油公司聲請；對方後以王男需提供銀行帳戶後台個資，以取得取消錯誤扣款權限ID為由，要求王男操作轉帳畫面，並要求在帳號欄位輸出身分證號碼，在金額欄位輸入1萬2000元，以利公開帳戶後台個資用途，並稱此筆不會扣除帳戶款項。

後續假銀行專員，又以金管會監控需要第三方銀行驗證理由，再要求王男轉帳至指定監管條碼；再以王男轉帳時個資外洩為由，指示王男進行加密及驗證個資，要求透過網路銀行及實體ATM轉帳，王男前後以網路銀行方式轉帳19筆、ATM轉帳3筆及無卡存款1筆，累計轉帳99萬元到對方指定帳戶，直到隔日自行撥打中油公司及銀行客服查證，才驚覺遭詐騙。

另南部一名鍾姓商人，日前也接到自稱中油公司的客服來電，聲稱「中油PAY系統遭駭客入侵，鍾男中油帳戶遭盜刷1萬2000元，稍後會聯繫鍾男的該信用卡公司專員，協助鍾男取回款項」，稍後，同樣自稱銀行專員林男來電，要求加鍾男通訊軟體LINE聯繫及通話，假銀行專員並指示鍾男操作5間網路銀行，前後轉帳13筆至對方指定帳戶，計遭詐騙近75萬元。

警方提醒，謹記防詐五不：「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料及「不信」可疑資訊， 另鼓勵民眾加入臉書「165全民防騙」，掌握最新詐騙資訊，作為民眾防詐騙的守門員，慎選優良購物平台進行網路購物，有任何疑問歡迎撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方呼籲有任何疑問可撥打165專線及報警。（記者姚岳宏翻攝）

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