花枝、中卷、魷魚、軟絲傻傻分不清？《枝枝枝》奪學生圖畫書創作特優

「花枝、中卷、魷魚、軟絲」傻傻分不清？明志科技大學學生蘇冠菱（右）以《枝枝枝》，拿下全國學生圖畫書創作大專組特優。（藝教館提供）

2024/09/28 19:26

〔記者林曉雲／台北報導〕「花枝、中卷、魷魚、軟絲」有何不同？明志科技大學學生蘇冠菱以《枝枝枝》拿下全國學生圖畫書創作大專組特優，評審團說，《枝枝枝》主角「枝枝」在「觸手中學」開學這幾天頻頻走錯教室，引領讀者認識這些總是被人們搞混的花枝、中卷、魷魚、軟絲之間的差異性，將科普題材用輕鬆幽默風格表現，生動搞笑的表情描繪，貼近日常選題，很容易和讀者產生共鳴。

教育部師藝司長武曉霞說，第19屆得獎作品共125件（含特優、優選、甲等及入選），從239所學校、1094名學生、829件參選作品中脫穎而出，參賽學生創作面向多元豐富，題材多數取自對當前社會議題的觀察，作品結構縝密且創意十足，學生們用充滿創意的表達手法，反映自我覺察及環境變化的觀察，成果十分令人驚嘆且欣喜。

「全國學生圖畫書創作奬」頒獎典禮今（28）日在國立台灣藝術教育館南海劇場舉行，師藝司科長彭寶樹說明，從民國95年創設至今，累計有近2萬餘名學生參與，可說是國內圖畫書創作者的重要搖籃，今年參與作品較去年多近200件，尤其國小組競爭激烈，國小低中年級組特優是台中市東光國小學生簡莛育的作品《我是大魔王》，剖析8歲作者「愛生氣」、「任性」、「行為反應激動」等叛逆期的情緒，題材特別。

彰化縣北斗國小學生蔡凡善以《我的爸爸》拿下國小高年級組特優，以水藍色為主調，明亮鮮明的色彩，搭配清晰的故事節奏，視覺和故事表現都傑出。國中組特優是台中市四張犁國中蔡永豐的作品《天選之人》，故事架構完整，情節設計巧妙，轉折處表現自然，最後揭示主角們在天神安排下成為兄弟，讓讀者驚喜。

高中職組特優孫麗雅和范芮甄是台北市松山家商學生，共同發想創作《馬林先生》是有趣令人莞爾的小品，以簡潔的句子及任性可愛的語調，配合絹印版畫般俐落的插圖展現明快的節奏，評審肯定結構完整且風格明確。

藝教館長李泊言說，「全國學生圖畫書創作奬」與「教育部文藝創作獎」得獎作品，今天起到10月20日在藝教館第1和第2展覽廳、10月22日到11月10日在台中國立公共資訊圖書館、11月16日到11月30日在金門文化局聯合展出。

「全國學生圖畫書創作奬」頒獎，教育部藝教司長武曉霞（右三）說，參賽學生用充滿創意的表達手法，反映自我覺察及環境變化的觀察，成果十分令人驚嘆且欣喜。（藝教館提供）

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