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北市行天宮旁知名火鍋店 被爆冷藏櫃「滿滿的蛆在蠕動」

北市行天宮附近的知名自助火鍋店，擺放火鍋料的冷藏櫃內有大量的蛆在蠕動。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

北市行天宮附近的知名自助火鍋店，擺放火鍋料的冷藏櫃內有大量的蛆在蠕動。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

2024/09/28 19:52

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蟲蟲危機！近日有民眾到台北市行天宮附近的知名自助火鍋店用餐，竟發現擺放火鍋料的冷藏櫃內有大量的蛆在蠕動，畫面相當噁心。影片曝光後，引起網友熱議。對此，衛生局已派員前往店家展開稽查，如不符合規定，將要求限期改善。

一名網友在臉書「爆料公社二社」PO出一段影片，並表示，他在行天宮附近一間知名自助火鍋店用餐，當她打開冷藏櫃時，看見底下溝槽內有滿滿一排的蛆在蠕動，便立刻告知店員。

根據影片內容顯示，冷藏櫃內擺放一盤盤的火鍋料，好幾隻蛆竟出現在一旁的凹槽處蠕動，周圍還有水漬與未清理的污漬。

原PO不滿，雖然店員將蛆處理乾淨了，「但結帳時詢問櫃檯人員為什麼會有蛆，櫃檯人員只是不斷敷衍不願正面回答，感覺不太在意這件事……」。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「生鮮蛆」、「我的媽啊誰敢吃」、「貴又不好吃，現在還長蛆，有夠噁」、「現在做生意，毫無責任感」、「平常只擦檯面沒清縫的結果」、「膠原蛋白」。

對此，北市衛生局表示，將派員前往該店家，依照「食品良好衛生規範準則」展開稽查，重點查核人員衛生、設施設備衛生及病媒防治措施等項目，如不符合規定，將要求限期改善，複查如仍未符合規範，業者將依《食品安全衛生管理法》被處以6萬元至2億元的罰鍰。

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