「山坨兒」恐釀東部交通再中斷 陳世凱揭疏運整備情況

山陀兒颱風來勢洶洶，交通部長陳世凱（左）說明花東交通整備情況。（記者林志怡攝）

2024/09/28 17:20

〔記者林志怡／台北報導〕颱風「山陀兒」今日上午生成，預估強度可達中度颱風等級，並為東部地區帶來大量降雨。交通部長陳世凱下午至中央氣象署聽取颱風動態簡報後接受媒體聯訪表示，蘇花陸運交通仍在復健階段，交通部已針對再中斷風險擬定應變對策，除建立停駛、停運啟動程序，也為海、陸、空疏運做準備。

山坨兒生成後移動速度緩慢，今日下午2點以每小時4公里速度向西南西進行，但強度仍在持續增加中，中央氣象署預估可發展為強度較高的中度颱風，暴風半徑可達220公里至250公里不等，最快明日上半天就會發布海上颱風警報，陸上颱風警報則預估在明日晚間或後日清晨發布。

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陳世凱指出，今日上午他與行政院長卓榮泰前往花蓮視察0403地震交通復建工程，已感受到當地有較大風勢，且海面風浪明顯，視察期間已提醒施工人員首要考量人員安全，並適時撤離機具與人員，交通部將審慎因應山陀兒颱風與其可能帶來的災影響，並針對花東鐵路、公路，以及疏運作為預作準備。

針對相關整備情況，陳世凱表示，中央氣象署會將所有災害可能影響提供給中央防災相關單位，包括經濟部、內政部、交通部、農業部等，另考量花東陸運交通可能再度中斷，且可能造成民眾通行危險，交通部建立預警性封路、停駛機制，以及其後的疏運作為。

陳世凱說，若花東北部交通中斷，陸運將協助民眾經由南部進出花東地區，包括南迴鐵路加開班次、高鐵左營到北部運量提升等，另海運部分已通知連江縣政府，針對新台馬輪預作準備，空運則要求民航局，若發生陸運交通中斷情況，立刻啟動航空公司量能。

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