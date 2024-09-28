北市警離職率、人數創近5年新高 審計部要求研謀善策

台北市警察近年離職率有增加趨勢，且警力逐漸高齡化。示意圖。（資料照）

2024/09/28 16:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市警察勤務繁重，缺額遲未補足，審計部報告更指出，近年離職率有增加趨勢，且警力逐漸高齡化，離職率及人數皆為近5年新高，要求北市警察局研謀善策，優化警職勤務環境，以提供民眾更佳服務。

審計部報告指出，北市警局2004年實際員額7703人，至去年為7823人；警員比由2004年340人，至去年年度減少至321人，近5年預算缺額人數及比率，由2019年185人、2.25%，至去年增加為457人、5.52%，因預算員額是當年度人事費得以支應的最高人數上限，可完整呈現人力的整體數額，顯示缺額尚未補足。

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至於北市警員年齡逾50歲以上的占比，審計報告提到，從2015年逐年增加至去年26.84%，警力逐漸高齡化，離職情形則從2021年的4.10%，逐年提高至去年6.18%，離職人數達455人，離職率及人數皆為近5年新高。

北市警察局回應，去年北市50歲以上警力，占總員額比率26.84%，低於全國警察機關的30.86%，且平均年齡為39.8歲，低於全國公務人員平均43.8歲，其中外勤工作主力警佐的平均年齡僅32.3歲，50歲以上者更僅占警佐官等人數的4.43%，顯示外勤警力年齡結構尚稱年輕。

市警局指出，北市每年仍獲警政署分發新進員警，整體警力結構尚足以因應勤務需要，但因中央機關多位於台北市，北市勤務和業務相對較繁重，將持續請警政署優先派補北市，至於離職率提高的部分，將持續檢討並爭取員警待遇福利措施，留住人才。

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