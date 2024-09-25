梅雨最難預報 氣象署研發「極端降雨」預測

氣象署擬採用「極端事件數」預報梅雨季降雨情況。示意圖。（資料照）

2024/09/25 17:44

〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署今天舉辦氣象資訊智慧應用服務計畫相關成果發表會，提出8大創新應用，包括梅雨極端降雨預報作法，氣象署擬採用「極端事件數」作為預報核心，提供當個梅雨季可能有多少天出現極端降雨的資訊，不過目前技術仍在研發階段，未來都有修改可能。

中央氣象署氣候預報科科長羅資婷說明，梅雨是所有天氣型態中最難預報的類型之一，氣象署希望開發以「極端事件數」作為預報形式的的做法，經由檢視1991年到2020年間、5到6月梅雨季期各氣象測站逐年測得的最大雨量，再依據其大小排列出中位數，訂定為氣候的極端值。

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羅資婷說，訂定極端值後，未來預報做法會希望檢視「梅雨季期間，雨量超出極端值的事件次數」，台灣的梅雨季最多天數為61天，而全台20個測站中，只要有一個測站超出極端值，預報中就會紀錄當個梅雨季有一天出現極端降雨，並可檢視當次出現極端降雨的測站為何。

此外，羅資婷指出，氣象署另有規劃針對高溫、低溫等極端值的預報指標研發規劃，但這類極端值預報產品仍在開發階段，未來都有調整可能，若順利推出後，也可能會以燈號等比較親民的形式出現，而非直接採用指標預報。

颱風預報作法方面，中央氣象署已於去年開始提供「颱風不對稱暴風半徑」，以西北、東北、東南、西南方等4個象限，提供7級風或10級風暴風半徑資訊。中央氣象署氣象預報中心技正劉品妍說，後續將規劃針對更多時間點的颱風情況提供不對稱暴風半徑預報資訊，但技術仍在研發階段。

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