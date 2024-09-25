外籍網紅玩命跳上行駛中火車頂、闖機廠拍片 台鐵公司報警提告

外籍網紅爬上行駛中的台鐵列車。（記者吳亮儀翻攝）

2024/09/25 17:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕2名外籍網紅跑來台灣拍極限運動影片，但竟然跑到行駛中的台鐵平溪線列車頂，整部影片險象環生；還有人疑似入侵台鐵七堵機務段機廠內騎極限單車。台鐵公司表示，已通報當地路警所，針對違法擅自侵入機關內部提出告訴。

外籍網紅「street__vision」在IG上有11.4萬個追蹤數，影片可發現他到世界各地城市拍極限運動、跑酷等影片和照片。有網友發現，這名網紅在今年4月貼出在台灣平溪線列車影片，2個人竟爬到列車車頂上，且列車正高速行駛中，還有通過隧道時緊急趴下的畫面，險象環生。

另外，他們還入侵台鐵七堵機務段的機廠內，到處騎車穿梭其中。不過這些外籍男子據了解都已經離境，但IG底下竟還有不少疑似台灣人帳號在底下稱讚、幫腔。

台鐵公司今天（25日）說明已接獲通報，網路影片出現不知名人士騎乘腳踏車疑似於公司所屬機務段內「趴趴走」，經內部查詢確認為所屬七堵機務段車輛保養車庫。台鐵公司表示，這起事件已通報當地路警所，針對違法擅自侵入機關內部提出告訴，目前路警單位已至段內調閱相關監視影像，釐清此人何時及於何處侵入。

台鐵公司也呼籲，鐵路沿線及各車輛保養處所都屬危險處所，請民眾不要擅自侵入，以維自身及行車安全。

另外，對於有人爬上平溪線列車頂上一事，台鐵公司在今年4月17日有接獲通報，十分瀑布民眾發現4826次列車車頂有人，但在列車抵達十分站時，值班站長及車長前往查看無發現人員，隨後列車行駛在望古=嶺腳路線上，車長發現一黑衣人士，車長當下先行通報十分站。

隨後，在4826次抵達嶺腳站後司機員及車長檢查車廂，確認人員不在車頂，列車設備皆正常無異狀，不影響行車。本案已經報案，目前由路警調查偵辦中。

外籍網紅闖入台鐵七堵機務站機廠。（記者吳亮儀翻攝）

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