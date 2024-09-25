媒體報導京華城案爭議 NCC：累計62申訴案件

NCC主任秘書黃文哲表示接獲柯文哲京華城案相關媒體申訴案件62件。（記者林志怡攝）

2024/09/25 16:26

〔記者林志怡／台北報導〕前台北市長柯文哲涉嫌京華城容積案爭議，日前遭法院裁定收押，近期多次經檢調提訊，外界對於相關案情仍有諸多猜測。國家通訊傳播委員會（NCC）說明，截至今日中午，計接獲相關媒體申訴案件62件，其中遭指名媒體別以三立為多，申訴案件將交由諮詢委員會審議。

柯文哲於台北市長任內額外批准京華城多項容積獎勵、容積移轉等，使容積率從560%提昇至840%，遭質疑質疑與威京集團主席沈慶京存在對價關係，檢調已介入並持續調查內情，但日前《三立》等媒體爆出柯文哲被查扣的隨身碟內有「神秘帳冊」，其中有「小沈1500沈慶京」等內容。

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此外，《三立新聞》的馬姓記者先前獨家爆出「1500」相關內容，並稱「經營檢調線7年」，遭外界質疑「偵查不公開」形同虛設，北檢則強調訊息來源並非來自北檢，兩方說詞顯有衝突，引起外界爭議。

NCC統計，截至今日中午，相關申訴計62件，依媒體別分，包括三立45件、東森3件、年代2件、鏡電視2件、壹電視1件、民視1件，另有10件未明確指涉特定頻道；黃文哲表示，相關申訴案件都依照規定辦理，待內容歸類後，送交內容諮詢委員會，請專家學者討論。

然而，由於人事案卡關，NCC「傳播專業」委員目前仍未補齊。主任秘書黃文哲說，原則上仍希望由傳播委員來形成多元意見整合為佳，但申訴案件仍會依照規定、先送內容諮詢委員會，若距離裁罰時效仍有一段時間，委員將審慎討論如何處理，目前尚未形成共識，已接近裁罰時效的案件則會盡快送件。

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