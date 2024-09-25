千億撥補台電 朱立倫：應明確承諾如何徹底解決問題

國民黨主席朱立倫表示，審查追加預算時，一定要讓台電、經濟部、行政院做出最明確的承諾，如何徹底解決，否則今年補1千億、明年補2千億、後年補3千億，錢從哪裡來？這些都是民眾的血汗錢。（記者林正坤攝）

2024/09/25 15:43

〔記者林欣漢／台北報導〕電價審議委員會本月將討論10月電價調漲與否，行政院提案撥補台電1千億元用於穩定民生電價、健全台電財務。國民黨主席朱立倫在今日主持中常會發表談話時指出，1千億不是小錢，審查追加預算時，一定要讓台電、經濟部、行政院做出最明確的承諾，如何徹底解決，否則今年補1千億、明年補2千億、後年補3千億，錢從哪裡來？這些都是民眾的血汗錢。

朱立倫指出，台電至去年底累積虧損3800多億元，到今年底預計虧損5千多億，這都是納稅人的錢，每一戶用電戶平均虧掉4萬多元，台電電費去年漲8％，今年4月漲11％，現在送1千億追加預算到立法院，稱通過就不漲電價，但不管漲電價或補1千億，都是民眾的錢，這1千億補下去，就是每一戶補7、8千元。

朱立倫表示，台電非戰之罪，因為他被要求關掉最便宜的核電，而去用最貴的綠電，當然虧損，錯誤的能源政策造成最大的損失，受害者是全民，立委講難聽點是被綁架。

朱立倫說，1千億不是小錢，希望審查追加預算時，一定要讓台電、經濟部、行政院做出最明確的承諾，如何徹底解決，否則今年補1千億、明年補2千億、後年補3千億，錢從哪裡來？這些都是民眾的血汗錢，審查預算站在民眾的角度出發，是國民黨最主要的角色及最重要的責任。

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