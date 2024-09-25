循環經濟新創展登場 彭啓明：盼藉綠色成長擴大國內循環產業

環境部今天舉行「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕式， 環境部長彭啓明與藝人泱泱分享如何在日常生活實踐永續消費。（記者陳嘉怡攝）

2024/09/25 13:10

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為推廣循環及永續消費，環境部今（25）天於台北車站大廳舉行「2030超越圈圈-循環經濟新創展」開幕式，環境部長彭啓明表示，循環經濟也是達成淨零排放的關鍵，但過去台灣的循環產業因為沒有市場性做得很辛苦，盼透過綠色成長概念帶動資金投入循環產業。

彭啓明表示，循環經濟是應對氣候變遷、達成淨零排放及實現永續發展的關鍵方式，依據氣候科技現狀報告，氣候科技基金對循環經濟的投資，僅次於氣候調適和交通運輸領域。但過去台灣的循環產業因為沒有市場性做得很辛苦，未來盼透過綠色成長概念帶動資金投入循環產業。

彭啓明表示，如果資源循環、綠色設計都做得好，就不會產生過多廢棄物和蓋焚化爐，資源循環需要每個人的努力，從延續每一件物品的物命、減少購買快時尚衣物做起。減少廢棄物也是淨零減碳的重要一環，今年循環圈圈展覽邁入第五屆、共有52個國內外單位參與，盼未來有更多循環產業廠商加入，也希望民眾從生活中以行動支持循環設計的產品及服務，促進循環經濟產業蓬勃發展。

藝人泱泱今年受邀擔任資源循環推廣大使，以一身鳳梨葉纖維渣料製成的鳳梨皮革長裙、回收寶特瓶紗上衣，搭配玉米基皮革永續小包出席開幕活動。泱泱表示，地球資源有限，平時出門會自備購物袋、環保吸管和水壺，號召大家選購使用再生料、耐用設計等符合資源循環設計理念的商品。

環境部表示，此次展覽共分為循環設計、共享服務、循環再生、永續創生及國際合作五大展區，展示可重複循環使用的地毯、農廢再生的紡織材料、廢棄蚵殼製作的擴香石、茶具，以及二手交換平台、品質認證的二手3C產品等；此次也首度邀請國外單位跨海參展，法國團隊展出在柬埔寨推動利用塑膠廢棄物做成文創商品、柬埔寨青年分享利用循環商品為當地創造就業機會。

來自柬埔寨的青年分享利用循環商品為當地創造就業機會。 （記者陳嘉怡攝）

來自法國的「Trash is Nice 」團隊在柬埔寨金邊，教育當地認識塑膠污染，並使用塑膠廢棄物做成文創商品。（記者陳嘉怡攝）

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