藍白質疑進口雞蛋案檢調追查慢 吳思瑤：司法案在於證據非政治

民進黨團幹事長吳思瑤今（25）日受訪表示，這就證明藍白一直操作檢調避辦超思案是錯的，並強調任何司法的案件關鍵都在證據，而不是政治，證據到哪裡，就辦到哪裡。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/25 12:57

〔記者李文馨／台北報導〕農業部去年專案進口雞蛋案被監察院提出糾正，台北地檢署昨指揮台北市調處機動站執行搜索、約談，藍白立委質疑檢調追查太慢。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（25）日受訪表示，這就證明，藍白一直操作檢調避辦超思案是錯的，並強調任何司法的案件關鍵都在證據，而不是政治，證據到哪裡，就辦到哪裡。

農業部因應國內雞蛋產量不足，委由畜產會於2022年至2023年分別啟動進口雞蛋緊急調度計畫。監察院今年8月針對貿易商資格、驗收、履約、經費核銷及雞蛋銷毀等作業，糾正農委會，部分送檢調查處。檢方昨複訊相關人士，依加重詐欺罪嫌諭令亮采公司負責人林宜龍100萬元交保；超思負責人秦語喬200萬元交保，且限制出境出海。

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吳思瑤表示，超思案監察院早就進行調查，並做出5項糾正，也主動將部分違失移送檢調，檢調偵辦也來自於農業部自請的行政調查，農業部也依行政調查的結果，這一系列的動作證明，藍白不斷操作超思案沒有進入檢調應有的程序是錯的；農業部主管機關、監察院再到司法體系，對於超思蛋案的態度就是，該查就查、該辦就辦，如果有弊一定要徹查。

吳思瑤強調，尊重檢調所有的作為，也奉勸在野黨，不要一再的政治來影響司法，「任何司法的案件關鍵都在證據，而不是政治」，證據到哪裡，就辦到哪裡，所以在野黨不要一再對個別司法案件下指導棋，認為哪些案件辦的快或慢，或者是認為哪些案件偵辦的規模大或小，這些都不應當是政治人物來說三道四，尊重司法，讓相關案件獨立、公正的進行偵辦。

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