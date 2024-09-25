朝野立委籲國土法延緩實施 環團盼如期上路確保國土永續發展

地球公民基金會今（25日）協同農業工作者及30多個民團共同召開記者會，呼籲政府應讓國土計畫法如期上路，同時譴責民代不應成為隨藍營地方首長起舞的造謠者，才能遏止農地破碎、確保國土永續。（地球公民基金會提供）

2024/09/25 12:46

〔記者李文馨／台北報導〕國土計畫法預計明年4月上路，但仍有9個縣市未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委也呼籲暫緩上路。對此，地球公民基金會今（25日）協同農業工作者及30多個民團共同召開記者會，呼籲政府應讓國土計畫法如期上路，同時譴責民代不應成為隨藍營地方首長起舞的造謠者，才能遏止農地破碎、確保國土永續。

依「國土計畫法」第45條規定，「國土功能分區圖」應於明（2025）年4月30日以前公告；公告國土功能分區圖之日起，50年前制定的《區域計畫法》將不再適用，不過至今仍有9個藍營縣市，包含新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣遲未繳交。

請繼續往下閱讀...

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，惟有「國土計畫法」如期上路，「區域計畫法」及非都市土地管理下的諸多亂象，特別是失序、蛙躍式的開發導致的農地破碎與流失，才會逐步有解方。民代作為民眾與行政部門間重要的溝通橋樑，應充分理解國土計畫的核心內涵、澄清錯誤資訊，而非成為隨藍營地方首長起舞的造謠者。他批評，部分綠委以「國土計畫法」是馬政府時期通過為由進行杯葛，嚴重忽視民進黨執政這8年用心投入建置「國土計畫」體制的政務官、事務官的努力。

地球公民基金會議題部專員黃子芸認為，國土計畫法上路，才是重新建構國土秩序的開始。她指出，今年8月，全台審議中的開發許可案就有105件（相較同年3月增加15件）；地方政府尚未核准的使用地變更編定案則是多達771件（相較同年3月增加234件）。在短短5個月，新增近250件的非都市土地開發案申請，開發區位散落各地，加劇農地的破碎。

環境權保障基金會研究員湯琳翔則說，多位藍營地方首長高喊產業用地不足根本就是謊言，「國土計畫法」已將實質規劃權下放地方政府。2021年公告實施後，由各地方政府自行擬定直轄市、縣市國土計畫，內容涵括佈局未來發展、提出國土功能分區圖草案，如今也僅是依此計畫內容，研擬國土功能分區圖。他直言，3年過去了，這些連任的藍營地方首長，若認為計畫內容有所缺陷或不足，豈不是在打臉過往的自己規劃有誤、對地方施政不夠用心。

宜蘭百大青農田菁表示，愈是有心要務農的人，愈希望自己地是完整的劃入「農業發展地區」，確保「農地農用」，讓農地及農地使用權獲得保障；不過，他也提到，國土計畫仍有其缺陷，包含過於寬鬆的容許使用規定，即便是最優良的「農業發展地區第一類」仍可興建農舍，盼國土計畫如期上路後，搭配滾動的計畫檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法