宣布民主基金會執行長、副執行長 韓國瑜讚都是「外交老兵」

民主基金會董事長韓國瑜受訪宣布，董監事一致通過由中山大學榮譽退休教授廖達琪擔任執行長，盧業中擔任副執行長。（記者黃靖媗攝）

2024/09/25 12:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕民主基金會今（25）日上午開會討論執行長任命事宜。會後由董事長韓國瑜受訪宣布，董監事一致通過由中山大學榮譽退休教授廖達琪擔任執行長，盧業中擔任副執行長。新任執行長廖達琪會後也受訪表示，韓國瑜說台灣走出去有「維護中華民國主權」、「維護自由民主」、「台美關係重要性」3條腿，而民主基金會在自由民主方面絕不懈怠。

另外2名副執行長分別為民進黨推薦的前駐紐約辦事處長李光章與前駐印度公使陳牧民。韓國瑜也表示，兩位都是「外交老兵」，學業非常專精，可以為台灣民主與外交工作盡非常棒的努力，期待這樣的卡司與陣容能擦亮台灣民主招牌。

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民主基金會副董事長、外交部長林佳龍也表示，董事會今日一致通過任命，3名副執行長都是學經歷皆優的一時之選，可以互補分工，期待民主基金會未來做台灣「價值外交」，由跨黨派、朝野一同參與，實現「部部都是外交部，人人都是外交官」。

林佳龍指出，李光章過去曾任我國駐荷蘭大使、外交部歐洲司司長，也曾在紐約負責聯合國事務，陳牧民則是中興大學國際事務研究所教授，曾任派駐印度公使。

新任執行長廖達琪也表示，董事會在非常祥和的氛圍中做出集體決議，沒有任何爭議，僅花不到5分鐘便通過執行長與3名副執行長的人事案。

談及韓國瑜對民主基金會的期待，廖達琪表示，韓一直說台灣走出去有「維護中華民國主權」、「維護自由民主」、「台美關係重要性」3條腿，民主基金會在自由民主方面絕不懈怠，韓國瑜也期待他們能繼續擦亮台灣自由民主的招牌。

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