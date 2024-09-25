為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國民黨禮讓國防外交召委 黃國昌：23日藍白三長會面有討論

    國民黨立法院黨團舉行第11屆第二會期黨團書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮。會中民眾黨團立委黃國昌前來交接典禮致意。（記者田裕華攝）

    國民黨立法院黨團舉行第11屆第二會期黨團書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮。會中民眾黨團立委黃國昌前來交接典禮致意。（記者田裕華攝）

    2024/09/25 12:16

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院新會期8個常設委員會今（25）日舉行召集委員選舉，在國民黨的禮讓下，民眾黨立委林憶君拿下本屆外交及國防委員會召委。民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪時表示，23日藍白黨團三長會面時召委選舉也在討論範圍中。

    黃國昌透露，在野黨監督執政黨的共同目標下，藍白黨團三長針對非常多議題深度且廣泛交換意見，召委選舉也在討論範圍中，非常感謝國民黨和外交及國防委員會的委員們，共同支持林憶君出任此會期外交及國防委員會的召委。

    黃國昌強調，他相信在野黨共同監督執政黨，民眾黨團也會秉持務實、理性、科學和就事論事，站在人民立場，扮演好監督角色。

    另，林憶君表示，她今日當選立法院本會期國防外交委員會召委，未來將負責外交部與退輔會的議案與預算審查。感謝國民黨團的謙讓，她不會辜負大家的期待，未來必定秉持理性務實監督，不會為反而反，但也絕對不可能放水，最重要的是代表人民監督、執行民意。

    她強調，本會期是預算會期，國防、外交是保衛全民的最核心，有強的國會，就能一起顧好國家，對內政黨間可以有不同看法，彼此競爭，但對外我們必然團結一致。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播