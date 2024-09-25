國民黨禮讓國防外交召委 黃國昌：23日藍白三長會面有討論

國民黨立法院黨團舉行第11屆第二會期黨團書記長、首席副書記長、副書記長就職典禮。會中民眾黨團立委黃國昌前來交接典禮致意。（記者田裕華攝）

2024/09/25 12:16

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院新會期8個常設委員會今（25）日舉行召集委員選舉，在國民黨的禮讓下，民眾黨立委林憶君拿下本屆外交及國防委員會召委。民眾黨立院黨團總召黃國昌受訪時表示，23日藍白黨團三長會面時召委選舉也在討論範圍中。

黃國昌透露，在野黨監督執政黨的共同目標下，藍白黨團三長針對非常多議題深度且廣泛交換意見，召委選舉也在討論範圍中，非常感謝國民黨和外交及國防委員會的委員們，共同支持林憶君出任此會期外交及國防委員會的召委。

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黃國昌強調，他相信在野黨共同監督執政黨，民眾黨團也會秉持務實、理性、科學和就事論事，站在人民立場，扮演好監督角色。

另，林憶君表示，她今日當選立法院本會期國防外交委員會召委，未來將負責外交部與退輔會的議案與預算審查。感謝國民黨團的謙讓，她不會辜負大家的期待，未來必定秉持理性務實監督，不會為反而反，但也絕對不可能放水，最重要的是代表人民監督、執行民意。

她強調，本會期是預算會期，國防、外交是保衛全民的最核心，有強的國會，就能一起顧好國家，對內政黨間可以有不同看法，彼此競爭，但對外我們必然團結一致。

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