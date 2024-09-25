SRF體檢報告週五出爐 未來規範將比照歐盟標準

利用可燃廢棄物做成的固體再生燃料「SRF」。（環境部提供）

2024/09/25 12:14

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今年6月啟動進廠逐一體檢全台66家SRF製造及使用廠，環境部長彭啓明今（25）天表示，將於週五（27）日公布體檢報告，未來SRF相關規範將比照歐盟標準，環境部會輔導廠商做到歐盟標準，會逐步來推動。

目前全台有49家SRF製造廠、17家使用廠，環境部6月中啟動專家輔導團全面體檢，以每天2至3個廠的速度逐一進廠訪視。

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彭啓明表示，國內從2019年開始推動SRF，但之前對於SRF要用廢棄物處理，還是資源循環再利用角度管理沒有訂得很清楚；現在總算全台繞一圈把所有的製造廠和使用廠都看過一遍、完成SRF體檢報告，預計在週五召開記者會對外說明。

彭啓明表示，目前來看的確有廠商比較不符合規範選擇離開，也有廠商仍有進步的空間，環境部會給予支援，但也有做得很好的廠商值得鼓勵，會朝向正向發展。未來SRF標準會完全比照歐盟規範，現在有可能還沒辦法做到，環境部會輔導廠商做到歐盟標準，逐步來推動，

環境部表示，由於現階段對於SRF的相關要求只有訂定指引、無強制力，環境部後續也將整合燃料、空污等相關法規，擬訂定固體再生燃料原料用事業廢棄物共通性再利用管理辦法，最快年底前提出，提升SRF的管理規範；另也預計在今年底前，完成SRF發展白皮書，針對國內SRF產業提出建議及對策，並協助業者成立產業聯盟。

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