特教狼師3度在女廁、公車亭非禮弱智少女 一審8年改判2年半

高等法院。（資料照）

2024/09/25 13:33

首次上稿11:54

更新時間13:33（新增判決理由）

〔記者張文川／台北報導〕新北市某國中一名特教班男老師，2年前與一名輕度智能障礙的14歲女學生，先後在學校女廁、公車候車亭發生3次性關係，一審基隆地方法院依3件成年人故意對少年犯乘機性交罪，將他判處8年徒刑；二審高等法院審理後認為少女說詞前後不一，認定僅成立1件公車亭乘機猥褻罪，改判2年6月，另2件改判無罪。可上訴。

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高院指出，2件由有罪撤銷改判為無罪的主要理由，是因少女的指述前後歧異，且事證資料無法補強她指述的真實性，證據不足；有罪的部分，則是男老師在公車亭染指被害少女一次，因為男老師供述承認有親吻、撫摸少女，得以補強少女的指控，因此認定成立乘機猥褻罪，但不構成乘機性交。

基隆地檢署起訴指出，該國中特教班14歲女學生有輕度智能障礙，2022年6月間她的姑姑發現她行為異常，追問得知她被學校特教班男老師發生3次性關係，氣得到校方舉發並報警。

被害少女指控，男老師前年4月、5月間，分別在學校1樓女廁、住處公車站候車亭，先親她、摸她臀部後，與她發生3次性關係。

法院審理時，男老師辯稱他對學生有求必應，學生有要求，他就會做到，自認答應女生到公車亭碰面是一種疏失，但矢口否認和女學生發生性關係。

一審基隆地院認定，被害人對男老師心存好感，有寫紙條給男老師表示感謝，沒有誣指動機，且她的歷次事實證述大致相符，指證歷歷，情節顯非虛構，認定有罪，3件加重乘機性交罪各判處4年至4年2月徒刑，合併應執行8年。

經上訴，高院二審今天撤銷一審判決，改判2年6月，仍得上訴。

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