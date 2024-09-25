北捷環狀線南環段CF670第7次招標 曾獻瑩籲市府及早因應

捷運環狀線橫跨雙北，目前僅位於新北市的第一階段（西環段）通車。圖為環狀線幸福站。（資料照，記者蔡思培攝）

2024/09/25 10:40

〔記者蔡思培／台北報導〕橫跨雙北的捷運環狀線目前僅位於新北市的第一階段（西環段）通車，其他部分都還在招標、施工或設計階段，其中南環段CF670區段標已經六度流標。台北市議員曾獻瑩表示，第7次招標只要有一家廠商投標並符合招標門檻就很可能決標，呼籲台北市政府及早針對施工對周邊的影響提出研擬與因應。

台北市捷運工程局表示，南環段CF670區段標經費已提高至232億元，第7次招標已在9月18日公告，預計27日開標，南北環修正計畫核定後以2031年完工為目標。捷運局說，設計階段也已提報交維計畫奉道安會報同意在案，施工也會依核定交維計畫執行，並視現場實際狀況、民眾反應調整，交維前也會辦理會勘並與里長及交通單位確認後再進行，減少施工期間交通影響、對周邊民眾困擾。

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捷運環狀線南環段長約5.73公里，自文湖線動物園站起，沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學、穿越景美溪後西行至大坪林站，路線規劃六座車站。南環段分為CF670、CF670A兩區段標招標，CF670A已決標並在去年6月動工。CF670多次流標，捷運局將經費從112億元提高至232億餘元。

曾獻瑩表示，南環段CF670標9月16日第六次流標，但已有廠商投標，台北市捷運工程局也在9月18日重啟第七次招標，力拚本月送審發包。依照採購法規定「第二次招標之等標期間得予縮短，並得不受前項三家廠商之限制」，這次招標只要有一家廠商投標並符合招標門檻，就很可能決標。但他提醒，現階段即使決標也是停留在「保留決標」階段，後續還要努力爭取到中央預算下來才算成功發包。

曾獻瑩也說，CF670區段標工程有許多不利施工因素，包含路幅較窄又緊鄰民宅、鄰近整年有100多天都在考試的考試院區、地底下還有排水箱涵及管線需要遷移，加上近年大環境缺工缺料，種種因素導致廠商投標顧慮增加。

曾獻瑩說，未來若順利決標後，他也將大力督促台北市政府要搶在年底前向中央爭取預算。他也提醒市府，接下來才是考驗開始，要及早思考並研擬施工對周邊居民生活及交通的影響，對於未來施工安全與品質檢驗要用最嚴格的標準監督。

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