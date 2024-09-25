雙十國慶空中操演 黑鷹機9/26清晨試航飛越總統府

UH-60M黑鷹直升機。（慶籌會提供）

2024/09/25 10:31

〔記者李文馨／台北報導〕雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今（25）日表示，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機，將於9月26日清晨，從龍潭及新竹基地出發往台北市博愛特區飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

慶籌會說明，今年國慶大會，國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，及空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等，除9月26日的航線空勘外，預定於10月2日進行「半兵力」訓練，10月4日進行「全兵力」訓練，敬請期待國慶日精彩表演。

請繼續往下閱讀...

慶籌會提醒，上空機隊操演越過時，引擎聲響較大，屆時請民眾不用緊張，一起抬頭揮手為國軍們喝采；如遇天候影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網公告。

113年國慶大會國軍預計出動黑鷹直升機、契努克運輸直升機，及AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等，除9月26日的航線空勘外，預定10月2日進行「半兵力」訓練，10月4日進行「全兵力」訓練。（記者李文馨翻攝）

AJT勇鷹高級教練機。（慶籌會提供）

AT-3雷虎教練機。（慶籌會提供）

CH-47SD契努克運輸直升機（慶籌會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法