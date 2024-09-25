都更專業張溫德出任北市副市長 詹為元：盼「大都更時代」徹底貫徹

台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。（台北市政府提供）

2024/09/25 10:17

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市人口數逾251萬，符合增設第3名副市長標準，台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。國民黨議員詹為元表示，張溫德或許知名度不高，也不是最令人驚艷的人選，但是最適合的人選，張對都更如數家珍，上任副市長代表蔣萬安對都更的極度重視，讓「大都更時代」能徹底貫徹。

詹為元表示，在台北市長蔣萬安市長上任後，最重要的政策就是「都市更新」，張溫德過去的從政經歷對都更如數家珍、知之甚詳。詹為元說，他曾向張溫德請教許多都更問題，張對於基準容積的區劃與鬆綁與否、他國都市更新的模式與效仿、民眾與都更廠商之間信任問題等都更核心問題，都有自身獨到見解。

請繼續往下閱讀...

詹為元認為張溫德上任副市長某種程度也代表著蔣萬安對都更的極度重視，視為他任內最重要的施政目標，都更同時也是台北市民最關心的議題。詹為元期待張溫德上任後能貫徹蔣萬安目前所提出的都更相關政策，擴大北市府量能，除都更容積獎勵，更應該適時主動出擊去協助民眾對都更法規的釐清、容積獎勵的計算、與建商之間爭議的調解，讓「大都更時代」能徹底貫徹。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法