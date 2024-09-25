為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    都更專業張溫德出任北市副市長 詹為元：盼「大都更時代」徹底貫徹

    台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。（台北市政府提供）

    台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。（台北市政府提供）

    2024/09/25 10:17

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市人口數逾251萬，符合增設第3名副市長標準，台北市政府今（25）日公布第3名副市長，由副秘書長張溫德升任。國民黨議員詹為元表示，張溫德或許知名度不高，也不是最令人驚艷的人選，但是最適合的人選，張對都更如數家珍，上任副市長代表蔣萬安對都更的極度重視，讓「大都更時代」能徹底貫徹。

    詹為元表示，在台北市長蔣萬安市長上任後，最重要的政策就是「都市更新」，張溫德過去的從政經歷對都更如數家珍、知之甚詳。詹為元說，他曾向張溫德請教許多都更問題，張對於基準容積的區劃與鬆綁與否、他國都市更新的模式與效仿、民眾與都更廠商之間信任問題等都更核心問題，都有自身獨到見解。

    詹為元認為張溫德上任副市長某種程度也代表著蔣萬安對都更的極度重視，視為他任內最重要的施政目標，都更同時也是台北市民最關心的議題。詹為元期待張溫德上任後能貫徹蔣萬安目前所提出的都更相關政策，擴大北市府量能，除都更容積獎勵，更應該適時主動出擊去協助民眾對都更法規的釐清、容積獎勵的計算、與建商之間爭議的調解，讓「大都更時代」能徹底貫徹。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播