出席非洲之夜活動 林佳龍：繁榮、光榮友邦是下階段非洲工作重點

外交部長林佳龍於非洲之夜致詞表示，將台灣經驗輸出到友邦及友好國家的「經貿外交」，帶動當地產業發展，而此一「繁榮」及「光榮」友邦的概念，也是外交部下一階段對非洲工作的重點。（外交部提供）

2024/09/25 10:20

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨（24）日晚間出席「非洲台灣商會聯合總會」在台聯誼會舉辦的「非洲之夜」活動。林佳龍致詞表示，將台灣經驗輸出到友邦及友好國家的「經貿外交」，帶動當地產業發展，而此一「繁榮」及「光榮」友邦的概念，也是外交部下一階段對非洲工作的重點。

林佳龍表示，「非總」向來是我國在非洲地區拓展經貿外交，並深化與非洲國家實質關係的重要合作夥伴，「非總」在非洲當地為台灣開拓先行，建立台灣與非洲的深厚連結。

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林佳龍表示，外交部期待持續借重「非總」及國內外各民間企業的豐沛能量，共同提升台灣在非洲乃至世界各地的能見度。

林佳龍指出，總統賴清德上任後，設立讓台灣成為「經濟日不落國」的目標，外交部也提出包括「價值外交」、「同盟外交」與「經貿外交」等三大支柱的「總合外交」政策，期待加以落實，其中「經貿外交」便是要將台灣經驗輸出到友邦及友好國家，並引進碳權及AI等新興概念，帶動當地產業發展，而此一「繁榮」及「光榮」友邦的概念，也是外交部下一階段對非洲工作的重點。

「非總」總會長陳智敏則於致詞時表示，很高興非洲各地台商今天齊聚一堂，期待藉此機會讓大家交流意見，共同為深化台非經貿關係努力。

「非總」於1994年成立，是「世界台灣商會聯合總會」轄下洲際性台商組織之一，目前成員涵蓋南非、史瓦帝尼及奈及利亞等非洲國家台商，是政府在非洲地區推展經貿外交的重要助力。外交部將與「非總」保持密切聯繫，持續協助台商前進非洲市場，拓展更多商機。

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